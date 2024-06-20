Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?

Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla alakalı konuştu.

YAYINLAMA
Google News
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?

Temmuz ayında, konut kiralarına yüzde 25'lik bir zam sınırı kaldırılacak. Yeni dönem 2 Temmuzda başlayacak. Daha önceki dönemde olduğu gibi, kiraların zamanı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Temmuz ayında açıklanacak resmi rakama göre, "en yüksek" bu oranda artış bekleniyor.

Bazı ev sahipleri sınırlamanın kaldırılmasını beklerken, bazı kiracılar sınırlamanın kalması gerektiğini istiyor. Bazı emlakçılar, ekonomik koşullardan dolayı kiracıların sıkıntı çektiğini belirterek, merkeze uzak bölgelerde "1+1 daire" kira fiyatlarının yaklaşık 6 bin TL olduğunu söylüyor.

Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımıDevlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı

Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenlerBayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenler

Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacakBayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, temmuz ayında yüzde 25 zam sınırının sona ermesine ilişkin Habertürk'te bir açıklama yaptı.Akçam, "Bu geçişin kademeli olarak olması gerekiyor" dedi. Son iki yıl içinde ev kiralayanlara farklı bir geçiş sistemi ve iki yıl önce çok düşük kiralarda kalanlara TÜFE/12 şeklinde bir artış öneriyoruz.ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, devam etmesi için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu düzenleme zaten geçerliydi.açıklamasında bulundu.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı
Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Şeriat nedir, Şeriat hangi ülkelerde var?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Diamond Tema kimdir, Neden Türkiye’ye gelmiyor?
Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?
Diamond Tema hakkında soruşturma! Ne demişti, Diamond Tema hapis cezası alacak mı?
Son Haberler
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenler
Bayram sonrası nasıl beslenmek gerekir? Et yedikten sonra dikkat edilmesi gerekenler
Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak
Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı
Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Çok Okunanlar
Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak
Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?
Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı
Devlet dairesine personel alınacak! En az ilkokul mezunu personel alımı
Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız
Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Yorumlananlar
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları