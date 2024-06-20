Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?

Temmuz ayında, konut kiralarına yüzde 25'lik bir zam sınırı kaldırılacak. Yeni dönem 2 Temmuzda başlayacak. Daha önceki dönemde olduğu gibi, kiraların zamanı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Temmuz ayında açıklanacak resmi rakama göre, "en yüksek" bu oranda artış bekleniyor.

Bazı ev sahipleri sınırlamanın kaldırılmasını beklerken, bazı kiracılar sınırlamanın kalması gerektiğini istiyor. Bazı emlakçılar, ekonomik koşullardan dolayı kiracıların sıkıntı çektiğini belirterek, merkeze uzak bölgelerde "1+1 daire" kira fiyatlarının yaklaşık 6 bin TL olduğunu söylüyor.

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Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, temmuz ayında yüzde 25 zam sınırının sona ermesine ilişkin Habertürk'te bir açıklama yaptı.Akçam, "Bu geçişin kademeli olarak olması gerekiyor" dedi. Son iki yıl içinde ev kiralayanlara farklı bir geçiş sistemi ve iki yıl önce çok düşük kiralarda kalanlara TÜFE/12 şeklinde bir artış öneriyoruz.ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca, devam etmesi için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu düzenleme zaten geçerliydi.açıklamasında bulundu.