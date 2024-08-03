ChatGPT nedir? Yapay zeka uygulaması nasıl kullanılır?

OpenAI'nin etkileyici yeni özelliklerin sürekli olarak kullanıma sunulmasıyla ChatGPT, AI asistanı konumunu hızla pekişiyor. Yeni fikirleri beyin fırtınasından elektronik tabloları analiz etmeye ve hatta bir metin olarak hareket etmeye kadar tüm yönleriyle kullanıcılara yardımcı oluyor.

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CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından oluşturulmuş bir chatbot uygulamasıdır. En yeni multimodal AI modelleri, GPT-4o ve GPT-4o mini dahil olmak üzere GPT AI modellerini kullanarak metin, görüntü ve ses girişlerini işleyebilir.

CHATGPT WEB VEYA MOBİL UYGULAMADA NASIL KULLANILIR?

İşte ChatGPT'yi kullanmaya nasıl başlayacağınızın bir özeti:

Chat.openai.com'a veya mobil uygulamaya gidin ve giriş yapın veya kaydolun (ücretsizdir).

ChatGPT ana sayfasına metninizi, resminizi veya sesli isteminizi girin.

ChatGPT bir yanıt verdiğinde, bir avuç seçeneğiniz vardır:

Orijinal komut isteminizi düzenleyin.

Yeni bir istem girin veya söyleyin.

Yanıtı kopyalayın.

Yanıtı yeniden oluşturun.

Yanıtı beğenme.

Yanıtı paylaşın.

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