2024 yılının en iyi iPad’leri hangileri oldu?

Apple nihayet 2024'te yeni iPad'leri piyasaya sürdü. Ancak iPad Pro ve iPad Air, etkileyici işlemcilerle, görüntülü sohbetler için daha iyi kamera yerleşimi, geliştirilmiş Pencil Pro kalemi desteği ve Pro modellerinde bir OLED ekrana sahip.

İPAD 10. NESİL (2022)

10. nesil giriş seviyesi iPad, 2022'de USB-C, daha hızlı bir A14 çipi ve daha büyük bir ekran ekleyerek yenilenmiş bir tasarıma sahip oldu. En iyi özelliği, görüntülü sohbetleri nihayet yatay modda düzgün bir şekilde merkezleyen yeniden konumlandırılmış bir ön kameradır.

İPAD AİR (2024)

En yeni iPad Pro'nun harika bir OLED ekranı ve içinde M4 işlemcisi var, ancak daha ucuz iPad Air serisinin değerinden etkilendik. M2 çipi, ayrıca sıkma ve dönme kontrolleri ile yeni Pencil Pro desteği, bunu fiyat dışında neredeyse her yönden bir iPad Pro gibi hissettiriyor.

İPAD PRO (2024)

Apple'ın en yeni iPad Pro'ları herkes için en iyi iPad'ler olabilir. Yeni M4 işlemcilerle inanılmaz derecede hızlılar, mükemmel kontrast ve parlaklığa sahip canlı OLED ekranlara sahipler ve geliştirilmiş ancak Pencil Pro ve Magic Keyboard aksesuarlarına sahipler.