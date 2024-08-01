2024 yılının en iyi iPad’leri hangileri oldu?

2024 yılında Apple, birçok iPad’de güncellemeye gitti. Yeni modeller kullanıcıların çok dikkatini çekti. Peki bu yıl içinde hangi tablet alınması için uygundur?

YAYINLAMA
Google News
2024 yılının en iyi iPad’leri hangileri oldu?

Apple nihayet 2024'te yeni iPad'leri piyasaya sürdü. Ancak iPad Pro ve iPad Air, etkileyici işlemcilerle, görüntülü sohbetler için daha iyi kamera yerleşimi, geliştirilmiş Pencil Pro kalemi desteği ve Pro modellerinde bir OLED ekrana sahip.

İPAD 10. NESİL (2022)

10. nesil giriş seviyesi iPad, 2022'de USB-C, daha hızlı bir A14 çipi ve daha büyük bir ekran ekleyerek yenilenmiş bir tasarıma sahip oldu. En iyi özelliği, görüntülü sohbetleri nihayet yatay modda düzgün bir şekilde merkezleyen yeniden konumlandırılmış bir ön kameradır.

İPAD AİR (2024)

En yeni iPad Pro'nun harika bir OLED ekranı ve içinde M4 işlemcisi var, ancak daha ucuz iPad Air serisinin değerinden etkilendik. M2 çipi, ayrıca sıkma ve dönme kontrolleri ile yeni Pencil Pro desteği, bunu fiyat dışında neredeyse her yönden bir iPad Pro gibi hissettiriyor.

İPAD PRO (2024)

Apple'ın en yeni iPad Pro'ları herkes için en iyi iPad'ler olabilir. Yeni M4 işlemcilerle inanılmaz derecede hızlılar, mükemmel kontrast ve parlaklığa sahip canlı OLED ekranlara sahipler ve geliştirilmiş ancak Pencil Pro ve Magic Keyboard aksesuarlarına sahipler.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?
2024’ün en iyi kamerasına sahip telefonu: Listede hangi cihazlar var?
Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Instagram bu hikayeye erişilemiyor çözümü
Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Instagram bu hikayeye erişilemiyor çözümü
Gece modemi neden kapatmalıyız, modem kapatmamak zararlı mı?
Gece modemi neden kapatmalıyız, modem kapatmamak zararlı mı?
2024 yılının en iyi elektrikli SUV’lar: Listede sürpriz var mı?
2024 yılının en iyi elektrikli SUV’lar: Listede sürpriz var mı?
Son Haberler
2024 yılının en iyi iPad’leri hangileri oldu?
2024 yılının en iyi iPad’leri hangileri oldu?
Squid Game 2. sezon ne zaman? Rekorları kıran Netflix dizisi ne zaman başlayacak?
Squid Game 2. sezon ne zaman? Rekorları kıran Netflix dizisi ne zaman başlayacak?
Çin, altın rezervini büyütüyor: Sessiz sedasız altın biriktiriyor
Çin, altın rezervini büyütüyor: Sessiz sedasız altın biriktiriyor
Olimpiyatlarda böylesi görülmedi: İtalyan boksörden LBGT hamlesi!
Olimpiyatlarda böylesi görülmedi: İtalyan boksörden LBGT hamlesi!
2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor
2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor
Yapay zeka ve Metaverse daha iyi bir etkileşime sahip olabilir
Yapay zeka ve Metaverse daha iyi bir etkileşime sahip olabilir
Çok Okunanlar
Bugün gazete manşetleri neler, hangi gazete nasıl başlık attı? : 'Ateşi bölgeye yayacak saldırı, Savaş ilanı'
Bugün gazete manşetleri neler, hangi gazete nasıl başlık attı? : 'Ateşi bölgeye yayacak saldırı, Savaş ilanı'
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ağustos Perşembe benzin, motorin ( mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 Ağustos Perşembe benzin, motorin ( mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
İsmail Haniye suikastında sır perdesi! Çarpıcı Whatsapp iddiası ve Yahudi milyarder detayı
İsmail Haniye suikastında sır perdesi! Çarpıcı Whatsapp iddiası ve Yahudi milyarder detayı
SGK açık açık uyardı 1 günün cezası 40 bin TL: Maaşları elden ödeyenler sigortasız insan çalıştıranlar şimdi yandı!
SGK açık açık uyardı 1 günün cezası 40 bin TL: Maaşları elden ödeyenler sigortasız insan çalıştıranlar şimdi yandı!
iOS 18 Beta: Ana ekrana Widget nasıl eklenir?
iOS 18 Beta: Ana ekrana Widget nasıl eklenir?
Dünya çapında yaşanan siber kriz sonrası açıklama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakın ne dedi?
Dünya çapında yaşanan siber kriz sonrası açıklama: Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakın ne dedi?
Yorumlananlar
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları