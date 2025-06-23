Cengiz Ünder transfer mi oluyor: İşte o, kulüpten sürpriz teklif!

Süper Lig'de sezonun sona erdi. Ünlü futbolcuya beklenmedik bir teklif geldi: Fenerbahçe'de geçen sezonu ABD'de Los Angeles takımında geçiren Cengiz Ünder'e, eski kulübü RAMS Başakşehir talip oldu. İşte o, ayrıntılar...

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer gündemi hız kazandı. Fenerbahçe'de geçen sezonu ABD'de Los Angeles takımında geçiren Cengiz Ünder'e, eski kulübü RAMS Başakşehir talip oldu.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer gündemi hız kazandı. Süper Lig'de günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için hazırladık.

CENGİZ'E RAMS BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Fenerbahçe'de geçen sezonu ABD'de Los Angeles takımında geçiren Cengiz Ünder'e, eski kulübü Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibinin milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, bu transferde en önemli engelin tecrübeli oyuncunun 3.7 milyon euroluk maaşı olduğu öğrenildi.Öte yandan Cengiz Ünder'e ABD'den de teklifler olduğu ifade edildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Cengiz Ünder, kiralık olarak formasını giydiği Los Angeles FC'de 15 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 611 dakika sahada kalan 27 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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