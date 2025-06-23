Milli yıldızımız İtalya medyasını salladı: İşte, Kenan Yıldız'a yönelik övgü dolu başlıklar!

Tuttosport: "Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'un mutlak kahramanı haline geldi. Türk yetenek, Al Ain ve Wydad'a karşı ilk iki mücadelede taraftarları büyüledi, 2 gol attı. Bu performansı onu turnuvanın en çok gol atanlar sıralamasında da uçuruyor. Kenan Yıldız'ın performansı inanılmaz bir tesadüfle de süslendi. Kenan Wydad'a attığı iki gol sayesinde, 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye karşı bunu başaran Maradona'dan bu yana FIFA'nın düzenlediği (Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası) turnuvalarda iki gol atan ilk 10 numara oldu."