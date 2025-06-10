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Cenaze töreninin önüne geçen olay görüntü! Yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve Özel bir birlerinin yüzüne bile bakmadılar

Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde çok ilginç anlar yaşanarak, Törene katılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgür özel ile yan yana saf tutmasına rağmen bir birlerinin yüzlerine bakmamaları ilginç anlara sahne oldu.

Cenaze töreninin önüne geçen olay görüntü! Yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve Özel bir birlerinin yüzüne bile bakmadılar
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CHP'de "şaibeli kurultay" nedeniyle açılan dava nedeniyle olası iptal kararı sonrası partinin başına geçmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken, Kılıçdaroğlu ile Özel'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze törenindeki görüntüleri olay oldu.

CENAZE TÖRENİN ÖNÜNE GEÇEN OLAY GÖRÜNTÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun alana girişi sırasında bir grup tarafından alkışlanması dikkat çekti.
Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ferdi Zeyrek'in vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

Cenaze töreninin önüne geçen olay görüntü! Yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve Özel bir birlerinin yüzüne bile bakmadılar

KILIÇDAROĞLU ALANA ALKIŞLARLA GİRDİ

Cenaze törenine katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Kılıçdaroğlu'nun tören alanına alkışlarla girmesi dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cenaze töreninin önüne geçen olay görüntü! Yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve Özel bir birlerinin yüzüne bile bakmadılar

YAN YANA SAF TUTAN KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL BİR BİRLERİNİN YÜZÜNE BAKMADI

Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yan yana saf tuttu. ancak iki liderin bir birlerine mesafeli davranarak bir bir yüzlerine bakmamaları dikkatlerden kaçmadı. İkili arasında, özellikle 2023'teki CHP kurultayı sonrası ortaya çıkan liderlik tartışmaları ve değişim süreci nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Cenaze töreninin önüne geçen olay görüntü! Yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve Özel bir birlerinin yüzüne bile bakmadılar

TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek'in vefat haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıCHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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