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  3. CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
arıza tamiri için girdiği evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan ve üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla uğurlandı.
CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 1 119

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'den dün acı haber geldi.

Zeyrek’in ölümü Manisalıları ve siyasileri yasa boğdu. Dün hayatını kaybeden Zeyrek bugün toprağa verilecek.

Zeyrek için hastane önünde günlerdir bekleyen yurttaşlar, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları içinde sabaha kadar hastane önünde bekleyen Manisalılar, Zeyrek'in ailesini naaşının alınacağı saatlerde de yalnız bırakmadı.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 2 219

NAAŞI SABAH SAATLERİNDE HASTANEDEN ALINDI

Zeyrek'in cenazesi, saat 10.30 sularında hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 3 319

Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Özgür Özel, cenaze aracının önüne oturdu.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 4 419

Ferdi Zeyrek'in naaşını almak için hastane önüne gelen yakınları gözyaşları içinde bekledi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 5 519

ON BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde on binlerce kişi toplandı. Manisalılar, Zeyrek'e veda için bekledi.

Manisalılar, Ferdi Zeyrek'e son vedalarını yapmak için Manisa Büyükşehir Belediye binası önüne geldi. Binaya da Zeyrek'in fotoğrafının olduğu "Yastayız" yazılı afişin asıldığı görüldü.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 6 619

CENAZE ARACI TÖREN ALANINA GELDİ

Zeyrek'in naaşı Türk bayrağına sarılıp geldi. Ailesi de Zeyrek'e veda için tören alanına geldi.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 7 719

ÖZGÜR ÖZEL CENAZE TÖRENİNDE

CHP lideri Özgür Özel, cenaze törenine geldi. Özel'in yanında Dilek İmamoğlu da bulundu.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 8 819

CENAZEYE KEMAL KILIÇDAROĞLU'DA KATILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene yetişemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Valiliği önünde düzenlenen resmi törene katıldı.

Sosyal medya kullancıları ise, ilk törene gelmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 9 919

ZEYREK'İN ANNESİ FENALAŞTI

Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarıldı. Gülten Zeyrek, fenalaştı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 10 1019

FERDİ ZEYREK'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ ANLATILDI

Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni başladı. Zeyrek'in kısaca yaşam öyküsü ve Manisa'ya olan sevgisi anlatıldı.

Zeyrek için şunlar ifade edildi:

"İlk orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite sonrası doğduğu topraklara geri döndü. Canından çok sevdiği Manisa'da iş ve aş sahibi oldu. Yine burada Manisa'da evlendi. Sevgili eşi Nurcan Zeyrek Hanımla mutlu bir yuva kurdu. Dünyalar güzeli Nehir, Elif ve Zeynep'in babası oldu. Ferdi Zeyrek, doğduğu toprakların derdiyle dertlendi. Mücadelesini ve azmini bu topraklar için harcadı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. O artık kimileri için Ferdi abi, kimileri için Ferdi amca, kimileri için Ferdi kardeş, kimileri için Ferdi baba, kimileri içinse oğul Ferdi'ydi. Ama en çok bizim Ferdi'ydi. Sizler nasıl hissediyorsanız Ferdi Başkanımızı o haliyle sonsuzluğa uğurluyoruz. Ferdi Başkanımız çok çalışkandı. Azmiyle ve samimiyetiyle biliniyordu. En çok da gülen yüzüyle kalplerimizde yer edindi. Yediden yetmiş yediye oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan gecesini gündüzüne katarak canından çok sevdiği Manisa için, Manisalılar için durmadan, yorulmadan çalıştı. Dönüp baktığımızda kısacık zamanda bu kentin havasını değiştirdi. İnsanlar birbirlerine daha çok selam verir, selam alır oldu. Mutlu yüzlerin sayısı arttı. Sokaklarda huzur ve umut esmeye başladı. Ferdi Zeyrek bu şehre bir film seyrettirdi. Baharın gelebileceğini gösterdi. Umudu ve inancı yüreklerimizde filizlendirdi."

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 11 1119

EŞİ NURCAN ZEYREK'İN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Ferdi Zeyrek'in tabutu başında gözyaşlarıyla konuşan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in sözleri yürekleri yaktı.

Nurcan Zeyrek, "16 yaşından beri ellerimiz ayrılmadı. Manisa için çalıştı. Hakkınız helal edin" dedi.

Nurcan Zeyrek şöyle konuştu:

"O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan "Yapacak çok işim var." diyordu. Hep hayaliydi. "Ben belediye başkanı olacağım." diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki: "Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var." Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi benim bende. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste ise şu ifadeleri kullandı:

"Alim, Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, belediyemizin değerli çalışanları, kıymetli Manisalılar. Ferdi Bey'le tanışıklığımız 31 Mart seçimlerinden sonra oldu. Kendisini burada tanıdım. Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız. Manisa'ya bir faydası var mı? Yaptığımız işin Manisa'ya bir katkısı oluyor mu, olmuyor mu? Önce buna bakalım Burak Bey, derdi.

Her bayramda, her tatil öncesi olduğu gibi tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son bayram ziyaretinde de vasiyet eder gibi iyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin. Çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar, dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey bize emanet ettiği bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak, Manisa'ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak, elimizden geleni yapmak, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim."

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 12 1219

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Ardından söz alan CHP lideri Özgür Özel, gözyaşları içerisinde konuştu.

Özel'in ifadeleri şu şekilde:

"Ben altı yaşımdan beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşımdan beri elimde mikrofon var. Herhalde en zoru şimdiye kadarki konuşmaların. Abim "Bir daha anlatsana." diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. "Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun." diyordu. Deniz Bey, Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi bana. Ben de dedim ki: "O seçim çoktan gitti, çok geciktik." Bir öncekisi "Alamayız orayı." dedim, Manisa'yı alamayız. Dedi ki: "Alırsın." Genel Başkanım, bir önceki seçimde oyumuz %6 dedim. Nasıl alacağız Manisa'yı? Dedi ki: "Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın." Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Bu Spil Dağı'nı kardeşim, Barış kadar çok özlerim. Ferdi benden daha Manisalı'ydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya."

"ŞİMDİ BİZİM YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR"

"Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. "Ben alacağım, kazanacağım abi orayı." diyordu. Dedik ki: "Hayır, Şehzadeleri de kazanacağız, Yunus Emre'yi de." "Ben" dedi, "Sen Büyükşehir." "Abi" dedi, "Onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş. Bize vermezler orayı." dedi. "Sen alırsın Ferdi." dedim. "Abi alınmaz." Dedim ki: "Manisa'da, Yunus Emre'de seni sevmeyen var mı? Yok. Sen dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış." Bir mucize gerçekleştirdi. %6 alamadığımız şehirde %60 aldı. %60. Bana diyordu ki: "Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin." Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabet yeteneği iyi değildir, kürsüsü ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer.

Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese, Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime ki haklarını helal etsinler, Celal Bayar Üniversitesine, Manisa bürokrasisine, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelenlere, hastaneye "Konya'dan çıktık, geldik." dedi kadın. Konya'dan gelmiş dua okumaya. "Sen ne tanıyorsun Ferdi'yi?" dedim. "Yüzünü gördüm." dedi. "Duydum." dedi. "Çok iyi biriymiş." Konya'dan geldi, Kocaeli'nden geldiler. Üç gün, üç gün durdu. Aslında öldü ilk anda. Nurcan'ı alıştırmak için, sizi bize alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir. Ferdi'den hepimize çok geçti, çok geçti. O hakkını helal etsin. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin."

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 13 1319

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDEKİ TÖREN SONA ERDİ

Ardından İl müftü vekili İsmail Temur, Manisalılardan helallik istedi. Tüm Manisalılar hep bir ağızdan hakkını helal etti.

Temur şunları ifade etti:

"Merhum başkanımızla bayram sabahını Hatuniye'de birlikte kılmıştık. Rabbim mekanını cennet eylesin. Güzel bir insandı. Cenabıhak Kur'an-ı Kerim'de 'Biz sizi hayatla, ölümle imtihan ederiz. Kimler güzel iş yapar onu sınamak için.' buyuruyor. Başkanımız çok güzel işler yaptı, gayret gösterdi. Kısa zaman olmasına rağmen siyaset üstü gördüğümüz kadarıyla bütün insanların sevgisini, saygısını kazandı. Biz memnunduk. Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim şehadetiniz, helallığınız hürmetine başkanımızı cennet-i cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalan kıymetli eşi, muhtereme annesi, evlatları, sevenleri, camiaya başsağlığı diliyoruz."

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 14 1419

ZEYREK'İN NAAŞI HATUNİYE CAMİSİ'NDE: ÖZGÜR ÖZEL OMUZ VERDİ

Zeyrek'in naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Hatuniye Camisi'ne geldi. Özgür Özel de tabuta omuz verdi.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 15 1519

TUNCER BAKIRHAN CENAZE NAMAZINA KATILMAK İÇİN GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Zeyrek'in cenaze namazına katılmak için geldi.

CEMAAT CAMİYE SIĞMADI: ZEYREK'İN NAMAZI MEYDANDA KILINDI

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, on binlerce kişinin cenaze namazına katılması nedeniyle cenaze namazının Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacağını açıkladı.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 16 1619

BİNLERCE MANİSALI ZEYREK'İ UĞURLADI

Meydanı dolduran yurttaşların yanı sıra önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Zeyrek’in cenazesi alkışlar ve “En büyük başkan bizim başkan” sloganlarıyla alana geldi.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 17 1719

Meydanda kılınan cenaze namazının ardından Zeyrek’in naaşı binlerce yurttaşın omzunda defnedilmek üzere Çatal Mezarlığı’daki aile kabristanlığına götürüldü.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 18 1819

ACI HABERİ BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURMUŞTU

Zeyrek’in ölüm haberini dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz’ sözleri ile duyurmuştu.

CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı 19 1919

ÖLÜM NEDENİ: KARDİYAK ARREST

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ölüm nedenini şöyle açıklamıştı:

"5 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar."

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