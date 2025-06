CHP'nin acı günü! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

EŞİ NURCAN ZEYREK'İN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Ferdi Zeyrek'in tabutu başında gözyaşlarıyla konuşan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in sözleri yürekleri yaktı.

Nurcan Zeyrek, "16 yaşından beri ellerimiz ayrılmadı. Manisa için çalıştı. Hakkınız helal edin" dedi.

Nurcan Zeyrek şöyle konuştu:

"O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan "Yapacak çok işim var." diyordu. Hep hayaliydi. "Ben belediye başkanı olacağım." diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki: "Nurcan, dik dur. Üç tane çocuğumuz var." Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi benim bende. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Manisa Büyükşehir Genel Sekreteri Burak Deste ise şu ifadeleri kullandı:

"Alim, Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, belediyemizin değerli çalışanları, kıymetli Manisalılar. Ferdi Bey'le tanışıklığımız 31 Mart seçimlerinden sonra oldu. Kendisini burada tanıdım. Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız. Manisa'ya bir faydası var mı? Yaptığımız işin Manisa'ya bir katkısı oluyor mu, olmuyor mu? Önce buna bakalım Burak Bey, derdi.

Her bayramda, her tatil öncesi olduğu gibi tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son bayram ziyaretinde de vasiyet eder gibi iyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin. Çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar, dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey bize emanet ettiği bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak, Manisa'ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak, elimizden geleni yapmak, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim."