Cemal Enginyurt yeni istifalar olabilir dedi! Hangi partiye geçeceğini açıkladı

Gültekin Uysal'ın Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresinde yeniden başkan seçilmesinin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiler.

İstifanın ardından Cemal Enginyurt'un bundan sonra ne yapacağı ve başka bir partiye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Enginyurt, "Hangi partiye geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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Merkez güçlendirilmelidir diye düşünüyoruz. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve diğer siyasi partilerden üyelerin bir araya gelmesiyle bir merkez olabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı 30 ila 35 arasında değişmez. Merkez partinin ihtiyacı açıktır.

İlçe ve il düzeyinde bir süredir istifalar vardı. Yeni istifalar da ortaya çıkabilir.

Şu anda yeni veya eski bir partiye geçmek gibi bir durum yok. Salih bey ile 1-2 ay birlikte çalışacağız. Anadolu ile görüşeceğiz. Daha sonra inceleyeceğiz."