Altın yatırımcısı için tüyo gibi açıklama! Altın 2025'te ne kadar olacak?

Türkiye'deki altın fiyatlarına ilişkin tahminler devam ederken, uzman ekonomist Muhammet Bayram, ons altının gelecek yıl rekor seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Altın fiyatları, ekonomist Muhammet Bayram tarafından şu şekilde yorumlandı:

ONS ALTIN 2025'TE YENİ BİR REKOR KIRABİLİR

Altın, yılın başından itibaren %35 getiri sağlayacak, ancak son bir buçuk ay boyunca yüzde 10'dan fazla kaybetti. Altın bu nedenle en yüksek kazancı sağlar. Altın fonları da öyle. Trump seçimlerinde halkın beklentileri vardı. Geleneksel yatırım araçları, Trump taraftarlarının kripto varlıklara yönelmesiyle değer kaybetti. Altın ve gümüş de dahildir.

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"ALTIN ORTA VE UZUN VADEDE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Altına ek olarak ne tür alternatifler var? Döviz alamazsanız, yatay devam ediyor. Geçen hafta 8.800 civarındaki endeksler 9.400'lere kadar çıktığından, borsada hızlı bir çıkış bekliyoruz. Bu nedenle, altından çıkmak isteyenlerin tek adresi şu anda borsa. Faiz de borsanın rakipidir. Yüksek faiz politikası nedeniyle vatandaşlar faize yöneliyor. Faizler biraz düştüğünde ne tür bir çıkış görebiliriz? Yabancı yatırımcıların gelmesi ve faizin düşmesi borsa için iyidir. Borsa da kısa vadede hızlı bir kazanç sağlayabilir. Altın, hem orta hem de uzun vadede para kazandırmaya devam edecektir.