Mansur Yavaş'tan flaş açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talep edilen davayı değerlendirdi. Yavaş, "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında haksız, hukuksuz hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi. Kılıçdaroğlu yalnızca bir kişi olarak değil, tüm toplum olarak bu konuyla ilgileniyoruz. "Adalet sağlanana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."