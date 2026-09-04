Erdoğan'dan dünyaya Sivas Kongresi çıkışı: Bu millet asla boyun eğmeyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajında millî birlik ve beraberliğin altını çizerek, bu dayanışma ruhunun devlete ve millete yönelen tehditlere karşı en güçlü kalkan olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Sivas Kongresi'nin Anadolu'daki millî güçlerin ortak bir ideal etrafında birleşmesini sağlayan tarihi bir dönemeç olduğunu belirtti.

"MİLLÎ GÜÇLERİN BİRLEŞMESİNİ SAĞLAYAN TARİHİ BİR DÖNEMEÇ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan mesajında, Sivas Kongresi'nin Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Kongre ile milletin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğinin ve birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini belirtti.

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"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLÎ BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUDUR"

Sivas Kongresi'nde hâkim olan millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun bugün de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, bu ruhun millet, bayrak, vatan ve devlete yönelen tehditler karşısındaki en büyük güç olduğunu kaydetti.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir.

Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği; birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir.

Sivas Kongresi'nde hâkim olan millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür."

"EN GÜÇLÜ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"

Sivas Kongresi'nin 107 yıl önce imkânsızlıklar içerisinde ortaya konulan azim ve kararlılığın önemli bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, bu ruhun bugün de Türkiye Yüzyılı hedefinin en güçlü motivasyon kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Erdoğan, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanları saygı ve şükranla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşları da en kalbi duygularıyla selamladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü mesajı:

“Sivas Kongresi, Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren millî güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir.

Kongre ile milletimizin işgalci…

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