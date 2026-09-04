Bakan Gürlek, ''Aydınlatılmamış faili meçhul kalmayacak'' Demişti: İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet çözüldü!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul, Mardin ve Manisa'da yıllardır karanlıkta kalan 3 faili meçhul cinayetin daha çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.Gürlek, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının ortaklaşa yürüttüğü titiz teknolojik takip ve delil incelemeleri sonucunda aydınlatılan 3 olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

ZEYNEP YILDIRIM, İSMAİL AKIN VE ABDURRAHMAN AYSU CİNAYETLERİ AYDINLATILDI

İstanbul (2022): 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Zeynep Yıldırım’ın, en son Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Başka bir cinayet suçlamasından tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgusu ve 1 Eylül 2026'da yapılan yer gösterme işlemi sonucu Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan şüpheli Dağlı, bu soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.Mardin/ Nusaybin (2012): 2012 yılında İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın katledilmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden açıldı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları ve daraltılmış baz çalışmalarıyla yeni delillere ulaşıldı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.Manisa/ Akhisar (2016): 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin yürütülen yeni incelemelerde failler ve suçu gizleyen şüpheliler belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

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24 NİSAN'DAN BU YANA 40 DOSYA VE 46 MAKTUL İÇİN ADALET SAĞLANDI

Çözüme kavuşturulan son olaylarla birlikte bilançoyu da paylaşan Bakan Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Kurulduğu günden bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 40 ayrı faili meçhul dosyada; 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olayların tamamen aydınlatıldığı bilgisi verildi.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Süreçte emeği geçen savcılıklara, emniyet, jandarma, adli tıp ve özel daire başkanlığı personeline teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi:"Teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız."

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