Okul katliamı davasında anne ve baba ilk kez hakim karşısında: Biri ağladı, diğeri oğlunu suçladı

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli saldırının sorumluluğunu oğluna yükleyerek ondan şikayetçi olurken, anne Pınar Peyman Mersinli gözyaşları içinde, "Böyle bir olay yapacağını hissetmedim" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen ve Türkiye'yi yasa boğan silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci de yaralanmıştı. Davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası, çocuklarının silahlara erişimi ve saldırıya giden süreçteki sorumlulukları kapsamında yargılanıyor.

BABAYA 10 KEZ MÜEBBET İSTENİYOR

Tutuklu baba Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan ise 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Anne Pınar Peyman Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İlk duruşmada önce baba Uğur Mersinli savunmasını yaptı.

BABA: SİLAHLARI BENDEN HABERSİZ ALDI

Uğur Mersinli, oğlunun saldırıda kullandığı silahlara kendisinden habersiz ulaştığını savunarak ebeveyn olarak olayın bütün sorumluluğunun kendisine yüklenmesine itiraz etti.Mersinli, "Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu? Okul saldırısını bilmiyordum. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır" dedi.Silahların yatak odasından alındığını söyleyen Mersinli, bunların arama sırasında bulunmadığını, yerlerini kendisinin söylediğini ifade etti.

"ONU POLİGONA SEVGİM İÇİN GÖTÜRDÜM"

Babanın savunmasında en dikkat çeken bölümlerden biri de oğlunu daha önce atış poligonuna götürmesine ilişkin sözleri oldu.Uğur Mersinli, oğlunun saldırıyı önceden planladığını savunarak, "İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.Mersinli ayrıca oğlunun saldırı gerçekleştirebileceğini önceden fark ettiği belirtilen kamu görevlilerinin bu durumu neden aileyle paylaşmadığının da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

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KENDİ OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Uğur Mersinli, saldırının sorumluluğunun oğluna ait olduğunu savunarak iddianameye de tepki gösterdi.Baba Mersinli, "Fail İsa Aras Mersinli'dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" dedi.Babanın savunmasının ardından anne Pınar Peyman Mersinli söz aldı.

ANNE SAVUNMA YAPARKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Pınar Peyman Mersinli, savunmasına yaşanan saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü anlatarak başladı. Kendisinin de eğitimci olduğunu belirten anne Mersinli, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.Mersinli, "Belki caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim. Ben de bir eğitimciyim, asla böyle bir şey istemezdim. Olayın şoku içerisindeyim. Ağlamak istemiyordum ama elimde değil" dedi.Silahlardan korktuğunu söyleyen Mersinli, evde silah bulunduğunu bildiğini ancak kaç silah olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"BÖYLE BİR OLAY YAPACAĞINI HİSSETMEDİM"

Anne Mersinli, oğlunun davranışlarında değişiklikler fark ettiğini ancak bunların böylesine ağır bir saldırıyla sonuçlanacağını düşünmediğini söyledi."Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim" diyen Mersinli, oğluna psikolojik destek sağlamak için çevresinden yardım istediğini anlattı.Mersinli, "Okuldaki arkadaşlarıma, karşı komşuma psikolog sordum hep. Yeter ki götürelim istedim. Psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediler, acil bir durum yoktu ama uzmanlara güvendik. Psikiyatri bulamayınca Kahramanmaraş'ta götürmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından büyük acı çektiğini belirten anne, "Herkes adına çok üzgünüm" dedi.

GÜZELLİK MERKEZİ DETAYINI ANLATTI

Anne Mersinli'ye oğlunu neden güzellik merkezine götürdüğü de soruldu. Mersinli, bunun oğlunun cilt sorunları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi."Oğlumun yüzünde çok fazla siyah nokta vardı. Sırtında çok fazla siyah nokta vardı. Bundan rahatsız oluyordu. Evde temizlemeye çalıştım ama yüzü yara oldu. Bunun üzerine oğlumun yüzünü temizlemek amacıyla güzellik merkezine götürdüm" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın avukatı Özcan Kara ise davada verilecek kararın ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimindeki hukuki sorumlulukları açısından önem taşıyacağını söyledi.Kara, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hunharca işlenmiş katliamlardan birinin yargılanmasına başlanıyor. Bu yargılama ve sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma, anne ve babanın savunmalarının ardından devam ediyor.

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