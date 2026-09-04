Bakan Gürlek, vatandaşları mağdur eden avukatları mercek altına aldı: 31 avukat hakkında gözaltı kararı!

Bakan Gürlek, Hukuki işlemi olmayan vatandaşları mağdur eden 31 avukat için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesinin ve bu bilgilerin kullanılarak mağduriyet oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

YASA DIŞI PANEL SİSTEMLERİ KULLANILMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, vatandaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde söz konusu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı belirlendi.

Haberin Devamı

Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştığı ve “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın genişletilmesiyle yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi.

39 BÜRODA ARAMA

Öte yandan 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Bakan Gürlek, açıklamasında vatandaşların mahremiyetinin kendileri için dokunulmaz olduğunu vurgulayarak, kişisel verilerin ticari bir meta haline getirilmesine tepki gösterdi.

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görev alan kamu görevlilerine teşekkür ederek, “Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Berhan Şimşek'in darp videosu gündem oldu: 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı ortaya çıktı!

Akaryakıta gelen zam cepleri yaktı: Motorinin fiyatı 90 TL'yi geçti! Güncel motorin ve benzin fiyatları...

Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?