Akaryakıta gelen zam cepleri yaktı: Motorinin fiyatı 90 TL'yi geçti! Güncel motorin ve benzin fiyatları...
Akaryakıta gelen zam cepleri yaktı: Motorinin fiyatı 90 TL'yi geçti! Güncel motorin ve benzin fiyatları...
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Enerji piyasalarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine yapılan zam, litrede 7,72 TL'yi buldu. Bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...