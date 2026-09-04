Akaryakıta gelen zam cepleri yaktı: Motorinin fiyatı 90 TL'yi geçti! Güncel motorin ve benzin fiyatları...

Enerji piyasalarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine yapılan zam, litrede 7,72 TL'yi buldu. Bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

1 8 Enerji piyasalarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, vatandaşları zor durumda bırakıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine yapılan zam, litrede 7,72 TL'yi buldu. Bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları... 2 8 Ortadoğu ve Doğu Avrupa merkezli jeopolitik krizler, enerji piyasalarını vurmaya devam ediyor. ABD-İran hattında tırmanan gerilim ile Rusya-Ukrayna savaşının petrol arzı üzerinde yarattığı baskı, küresel ham petrol fiyatlarını yukarı tırmandırdı. Fiyatlardaki bu artış, yurt içinde akaryakıt gruplarına rekor zam olarak yansıdı. 3 8 Gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7,72 TL artış yapıldı. Benzin litre fiyatına ise 2,48 TL zamlandı. 4 8 Yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarının tarifelerine yansıdı. Özellikle İstanbul genelinde motorinin litre fiyatı 90 TL sınırına dayandı. 5 8 Güncel akaryakıt fiyatları şöyle: İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 76,92 lira

Motorin: 88,88 lira

LPG: 33,79 lira

İstanbul Anadolu Yakası 6 8 Benzin: 76,77 lira

Motorin: 88,76 lira

LPG: 33,19 lira

Ankara 7 8 Benzin: 77,87 lira

Motorin: 90 lira

LPG: 33,89 lira

İzmir 8 8 Benzin: 78,15 lira

Motorin: 90,27 lira

LPG: 33,79 lira



