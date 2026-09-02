Tuzla'ya yeni bir otopark daha...

İstasyon Mahallesi Bulancak Sokak’ta komşularımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak 42 araç kapasiteli yeni ve ücretsiz bir otopark daha kazandırıyoruz.

Fen İşleri Müdürlüğümüz 1.600 m² alanda 470 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de 310 m² yeşil alan, 5 dinlenme alanı, 5 bank, 16 yeni ağaç, 900 çalı ve 110 m² ponza uygulamasıyla bölgeyi güzelleştiriyor.

Yeni otoparkımız İstasyon Mahallemize ve Tuzla’mıza şimdiden hayırlı olsun.