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Tuzla'ya yeni bir otopark daha...

İstasyon Mahallesi Bulancak Sokak’ta komşularımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak 42 araç kapasiteli yeni ve ücretsiz bir otopark daha kazandırıyoruz.

Tuzla'ya yeni bir otopark daha...
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Tuzla'ya yeni bir otopark daha...

İstasyon Mahallesi Bulancak Sokak’ta komşularımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak 42 araç kapasiteli yeni ve ücretsiz bir otopark daha kazandırıyoruz.

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Fen İşleri Müdürlüğümüz 1.600 m² alanda 470 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de 310 m² yeşil alan, 5 dinlenme alanı, 5 bank, 16 yeni ağaç, 900 çalı ve 110 m² ponza uygulamasıyla bölgeyi güzelleştiriyor.

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Yeni otoparkımız İstasyon Mahallemize ve Tuzla’mıza şimdiden hayırlı olsun.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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