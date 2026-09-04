Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte hareketleniyor. Piyasalar, zayıf istihdam verilerinin faiz artışını geciktirebileceği beklentisiyle altın fiyatlarının yükselmesini öngörüyor. Fed'in faiz kararları ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında.