Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları üzerinde bir yandan yüksek faiz ortamı baskı oluşturmaya devam ederken, diğer yandan merkez bankalarının güçlü alım talebi düşüşleri sınırlandırıyor. Ayrıca ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve enerji fiyatları üzerindeki olası yansımaları da güvenli liman olan değerli metaller tarafından yakından takip ediliyor.