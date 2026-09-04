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Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

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Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte hareketleniyor. Piyasalar, zayıf istihdam verilerinin faiz artışını geciktirebileceği beklentisiyle altın fiyatlarının yükselmesini öngörüyor. Fed'in faiz kararları ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında.
Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 1 16

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte hareketleniyor. Piyasalar, zayıf istihdam verilerinin faiz artışını geciktirebileceği beklentisiyle altın fiyatlarının yükselmesini öngörüyor. Fed'in faiz kararları ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında.

Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 2 26

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, altın fiyatları haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle girdi.

Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 3 36

Spot altının ons fiyatı 4.468,27 dolar seviyesinden işlem görürken, değerli metal haftayı sınırlı bir kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Gram altın ise yüzde 0,2 yükselişle 6967 TL' den alıcı buluyor.

Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 4 46

Açıklanacak istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararına dair beklentileri şekillendirmesi bekleniyor. Piyasalar, zayıf gelebilecek bir istihdam tablosunun ve işsizlikteki olası bir artışın faiz artırımı ihtimalini zayıflatacağını, bu durumun da altın fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandıracağını öngörüyor.

Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 5 56

FED AÇIKLAMALARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLANIYOR

Hafta içinde Fed'in enflasyondaki ılımlı seyrin sürmesi durumunda faizlerin sabit tutulabileceğine yönelik sinyaller vermesi, faiz artışı beklentilerini düşürerek altının perşembe günü yüzde 2 değer kazanmasını sağladı.

Altın haftanın sonuna doğru çıkışa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 6 66

Altın fiyatları üzerinde bir yandan yüksek faiz ortamı baskı oluşturmaya devam ederken, diğer yandan merkez bankalarının güçlü alım talebi düşüşleri sınırlandırıyor. Ayrıca ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve enerji fiyatları üzerindeki olası yansımaları da güvenli liman olan değerli metaller tarafından yakından takip ediliyor.

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