Çalışmalar başladı: Kira sözleşmelerinde yeni uygulama yakında gelecek…

8 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı CNN Türk’ün konuğu oldu. Bakan Şimşek, kira sözleşmesi ve kayıt dışı uygulamalara bilhassa değindi. Ayrıca konuya ilişkin araştırma yapan bakanlık yeni bir uygulama için ilk sinyali verdi.

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KAYIT DIŞI HAK YEMEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı uygulamaların önüne geçmek için kararlı olduklarını aktardı. e-devlet üzerinden kira sözleşmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Şimşek şunları söyledi;

“Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir.”

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AMACIMIZ GÖNÜLLÜ UYUMU SAĞLAMAK

“Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli.

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Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak.”

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