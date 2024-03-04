CHP Pendik Belediye meclis üyesi adayı Ersin Börçek, dikkatleri üzerine çekiyor

Pendik’te siyasi sahne, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) belediye meclis üyeliği için adaylarını açıklamasıyla hareketlendi. Ulusalcı ve sosyal demokrat değerleriyle tanınan Ersin Börçek, CHP’nin Pendik Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

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CHP Pendik Belediye meclis üyesi adayı Ersin Börçek, dikkatleri üzerine çekiyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) belediye meclis üyeliği için CHP’nin Pendik Belediye Meclis Üyesi aday listesinde yer alan Ersin Börçek dikkatleri üzerine çekti.

Ersin Börçek’in Adaylığı ve İlçe Politikasına Etkisi

Ersin Börçek, CHP’nin gençlik kollarından yetişmiş ve parti içinde çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim. İş dünyasında da saygın bir konuma sahip olan Börçek, Pendik Yayalar Mahallesi’nde yeni açılan CHP İrtibat Bürosu’nun açılışına katılarak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Börçek, burada yaptığı konuşmada, “Pendik’in her mahallesine eşit hizmet götürme ve sosyal demokrat politikalarla halkımızın yaşam kalitesini yükseltme” taahhüdünde bulundu.

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Tarık Balyalı’nın Belediye Başkanlığı Adaylığı

CHP’nin Pendik belediye başkan adayı olarak gösterdiği İstanbul CHP İBB Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, partinin güçlü kurmaylarından biri olarak biliniyor. Anket sonuçlarına göre Balyalı’nın adaylığı, AKP’yi ciddi oranda geride bırakmış gözüküyor ve CHP’nin Pendik Belediyesi’ni devralmaya çok yakın olduğu yorumları yapılıyor.

Pendik İçin Vaat Edilen Değişim ve Projeler

Börçek, adaylık sürecinde ve meclis üyeliği görevinde eğitim, sağlık, ulaşım ve çevre politikaları gibi birçok alanda projeler geliştireceğini belirtti. CHP’nin Pendik’teki varlığını ve etkinliğini artırmayı hedefleyen Börçek, “Yerel yönetimlerde söz sahibi olmak ve Pendik için kalıcı değişimler yaratmak istiyoruz. Halkımızın desteğiyle bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ersin Börçek’in adaylığı ve Tarık Balyalı’nın belediye başkanlığı yarışı, CHP’nin Pendik’te güçlü bir alternatif oluşturma çabasının ve yerel seçimler öncesinde ilçenin geleceği için umut vaat eden bir döneme işaret ettiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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