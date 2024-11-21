Bursa'yı fırtına vurdu: Ağaçları ve çöp konteynerlerini devirdi, araçlara zarar verdi

Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ağaçları ve çöp konteynerlerini devirdi, araçlara zarar verdi.

Bursa'da fırtına yüzünden ağaçlar, demir korkuluklar ve çöp konteynerleri devrildi, araçlarda hasar meydana geldi.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Rüzgarda kopan çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği bazı araçlarda hasar oluştu.

Alemdar Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç elektrik tellerine takıldı.

Soğanlı Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın demir korkulukları da şiddetli rüzgarda devrildi. Kuvvetli lodos yüzünden devrilen inşaat iskelesi otomobile zarar verdi. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir inşaatın dış cephesinde kurulu iskele yola devrildi.

Devrilen iskelenin altında kalan park halindeki otomobil zarar gördü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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