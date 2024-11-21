Meteoroloji'den gelen uyarı nedeniyle marmara bölgesinin bütün vapur seferleri iptal oldu: İşte hava koşulları nedeniyle 21 Kasım iptal olan vapur seferleri...

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle 49 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgâr, gelen yağmurun habercisi olurken Şehir Hatları, İDO, BUDO vapur seferleri ile Çanakkale feribot seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. İşte, 21 Kasım Perşembe iptal olan vapur seferleri...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Türkiye'nin birçok bölgesi için yapılan kuvvetli sağanak yağışı uyarısı, sabah saatlerinden başlamak üzere etkisini gösterdi. Bugün, Şehir Hatları, BUDO, İDO vapur seferleri ile Çanakkale feribot seferleri iptal edildi. İşte, 21 Kasım 2024 olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan vapur seferleri...

21 KASIM 2024 PERŞEMBE BUGÜN İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullandı.

İPTAL OLAN SEFERLER

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı

RİNG SEFERLERİ KONDU

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacak.

BUDO SEFERLERİNİN TAMAMI İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.

Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.

21 KASIM BUDO İPTAL OLAN DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

21 KASIM İPTAL OLAN ÇANAKKALE FERİBOT SEFERLERİ

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale-Eceabat hattında seferlerin Eceabat'tan 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 08.00, 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde, Çanakkale-Kilitbahir hattında ise Kilitbahir'den 10.00, 12.00 gibi çift, Çanakkale'den 09.00, 11.00, 13.00 gibi tek saatlerde yapılacağı kaydedildi.

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