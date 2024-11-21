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Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları

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Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları
ABD'nin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füze kullanımı yetkisinden sonra Ukrayna'nın Rusya'yı vurması ve Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği açıklaması ardından altında hızlı yükselişe neden oldu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatlar ne kadar oldu? 21 Kasım güncel altın fiyatları.
Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.952,92

SATIŞ(TL) 2.953,25

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.935,19 0,62 %

Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.063,00

SATIŞ(TL) 5.142,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.123,00 0,37 %

Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.110,00

SATIŞ(TL) 10.286,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.245,00 0,40 %

Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.716,67

SATIŞ(TL) 20.103,48

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.258,31 -0,76 %

Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 5 57

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.662,02

SATIŞ(USD) 2.662,35

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.649,06 0,50 %

Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 6 67

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.193,00

SATIŞ(TL) 20.556,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.429,00 0,62 %

Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları 7 77

KAYNAK : BİGPARA

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