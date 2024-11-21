Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları
Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları
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ABD'nin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füze kullanımı yetkisinden sonra Ukrayna'nın Rusya'yı vurması ve Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği açıklaması ardından altında hızlı yükselişe neden oldu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatlar ne kadar oldu? 21 Kasım güncel altın fiyatları.