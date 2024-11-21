Altında nükleer savaş etkisi! Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Kasım Güncel altın fiyatları

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füze kullanımı yetkisinden sonra Ukrayna'nın Rusya'yı vurması ve Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği açıklaması ardından altında hızlı yükselişe neden oldu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatlar ne kadar oldu? 21 Kasım güncel altın fiyatları.

1 7 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.952,92 SATIŞ(TL) 2.953,25 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.935,19 0,62 % 2 7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.063,00 SATIŞ(TL) 5.142,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.123,00 0,37 % 3 7 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.110,00 SATIŞ(TL) 10.286,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.245,00 0,40 % 4 7 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.716,67 SATIŞ(TL) 20.103,48 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.258,31 -0,76 % 5 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.662,02 SATIŞ(USD) 2.662,35 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.649,06 0,50 % 6 7 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.193,00 SATIŞ(TL) 20.556,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.429,00 0,62 % 7 7 KAYNAK : BİGPARA



