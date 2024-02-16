Bursa’da şaşkınlık veren görüntü! Özel halk otobüsünü şoför şaha kaldırdı, tek teker üzerinde sürdü!

Bursa’da özel halk otobüsünün görüntüleri, seyir halindeki sürücüleri şaşırttı. Şoför otobüsü şaha kaldırmış şekilde, tek teker üzerinde sürdü.

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Bursa’da şaşkınlık veren görüntü! Özel halk otobüsünü şoför şaha kaldırdı, tek teker üzerinde sürdü!

Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı.

Bursa’da şaşkınlık veren görüntü! Özel halk otobüsünü şoför şaha kaldırdı, tek teker üzerinde sürdü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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