Bursa’da şaşkınlık veren görüntü! Özel halk otobüsünü şoför şaha kaldırdı, tek teker üzerinde sürdü!

Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsü tek tekeri havada seyahat etti. O anları gören vatandaşlar otobüsün nasıl hareket ettiğini idrak edemezken, bazıları ise o anları kayda aldı.

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