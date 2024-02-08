Bursa'da ilginç görüntüler! Yolda arıza yapan otomobil, forklifte yüklendi

Bursa'da arıza yapan otomobil yol ortasında kalınca, yardıma orada bulunan forklift sürücüsü yetişti. O ilginç anları görenler çep telefonuna ile kaydetti.

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Bursa'da ilginç görüntüler! Yolda arıza yapan otomobil, forklifte yüklendi

Bursa'da bir kişi, arıza yapan otomobili forklift ile taşıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobil yolda kaldı. Yolda kalan otomobilin yardımına forklift sürücüsü yetişti. Forklift sürücüsü, otomobili forklifte yükleyerek gideceği yere götürdü. O, anları görenler durumu şaşkınlık içinde cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bursa'da ilginç görüntüler! Yolda arıza yapan otomobil, forklifte yüklendi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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