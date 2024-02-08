Enflasyon tahminini değişti mi? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz.

Yıllık enflasyonun 2024 yılının ilk yarısına kadar artmasını beklediğimizi tüm politika metinlerimizde, sunumlarımızda ve enflasyon raporlarında paylaştık.

Yurtiçi talebin dezenflasyon sürecini sürükleyici yönde hareket etmesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

Mevcut parasal sıkılaştırma süreci öncekilere benzer şekilde başta altın ve dayanıklı tüketim malı olmak üzere ithalat kanalıyla cari dengeye katkıda bulunmaya başlamıştır.

2024 yılında parasal aktarımın gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, yurt içi talepte dengelemeyle birlikte cari dengede iyileşme sürecinin devamını öngörüyoruz.

Konut fiyat artışındaki yavaşlamanın sürmesi kira ve dolayısıyla hizmet enflasyonu kanalıyla 2024 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.

Ocak ayındaki yükseliş sonrasında enflasyon ana eğiliminin zayıflayacağını değerlendiriyoruz.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini yeniden tesis etmek amacıyla makro ihtiyati politika çerçevesini sadeleştirdik, TL mevduat payının artırılmasını destekledik.

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Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) azalmasına, Türk Lirası mevduatının payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir.

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla 2023 Temmuz ayından itibaren zorunlu karşılık düzenlemeleriyle 1 trilyon Türk lirasından fazla likidite sterilize edilmiştir.

2024 yılı enflasyonu yüzde 36, 2025 yılı enflasyonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmektedir.

Yılın ilk yarısında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4'ün altında, ocak ayı hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz.

Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz.

Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz fakat görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçireceğiz.