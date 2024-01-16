Bursa’da hareketli gece! Tartıştığı erkek arkadaşının evine gidip, camını tekmeledi!

Bursa’da gece vakti tartıştığı erkek arkadaşının evine giden kadın, mahalleyi inletti. Öfkeli kadın polis ekiplerinin müdahalesine rağmen, erkek arkadaşının kapısında bağırıp çağırdıktan sonra camına tekmeler savurdu.

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Bursa’da hareketli gece! Tartıştığı erkek arkadaşının evine gidip, camını tekmeledi!

Bursa’da kavga ettiği erkek arkadaşının evini basan kadın, mahalleyi birbirine kattı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla kavga eden bir kadın, alkolün etkisiyle kavga ettiği erkek arkadaşının evini bastı. Mahallede bağırarak erkek arkadaşının ailesiyle kaldığı evin camları tekmeleyen kadın hem polisleri , hem mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Bursa’da hareketli gece! Tartıştığı erkek arkadaşının evine gidip, camını tekmeledi!

Dakikalarca uğraş sonucu sakinleştirilen kadın; polis ekiplerince karakola götürülürken, eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi.

Bursa’da hareketli gece! Tartıştığı erkek arkadaşının evine gidip, camını tekmeledi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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