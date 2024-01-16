Çarptığı motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun cezası belli oldu

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada karar açıklandı. Bakın ne kadar ceza aldı.

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Çarptığı motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun cezası belli oldu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un İstanbul Fatih'te karıştığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti.

Savcılık, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, takip ettiği davada mahkeme kararını açıkladı.

Sever'in aktardığı bilgiler göre, mahkeme Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a başta 3 yıl hapis cezası sanığın mahkemedeki iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme bu cezayı da 27 bin 300 TL para cezasına çevirerek 6 ay vadeyle ailesine ödenmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

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