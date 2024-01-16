Emniyetteki köstebek bulundu! FETÖ üyesi Cevheri Güven'e resmi belgeleri o sızdırıyormuş

FETÖ üyesi Cevheri Güven'e resmi evrak temin ettiği belirlenen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kimliği belirlenerek deşifre edildi. Gözaltına alınan o polis memurumun tüm dijital materyale el konulurken sorgusunda 3 telefon ve tabletinin şifrelerini vermediği öğrenildi.

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Emniyetteki köstebek bulundu! FETÖ üyesi Cevheri Güven'e resmi belgeleri o sızdırıyormuş

FETÖ üyesi Cevheri Güven'in sosyal medyada yayımladığı resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Serkan D.'nin olduğu belirlendi.

Telefon ve tabletinin şifrelerini vermedi

Serkan D.'nin evinde ve iş yerindeki yapılan aramalarda dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda 3 telefon ve tabletinin şifrelerini vermediği öğrenildi.

Tutuklandı

Polis memuru Serkan D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken şüphelinin emniyet içerisinde bağlantılı olduğu polislerin tespitine yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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