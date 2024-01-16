Emniyetteki köstebek bulundu! FETÖ üyesi Cevheri Güven'e resmi belgeleri o sızdırıyormuş FETÖ üyesi Cevheri Güven'e resmi evrak temin ettiği belirlenen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kimliği belirlenerek deşifre edildi. Gözaltına alınan o polis memurumun tüm dijital materyale el konulurken sorgusunda 3 telefon ve tabletinin şifrelerini vermediği öğrenildi.