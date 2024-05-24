Bursa’da feci kaza! Islak yolda kayan tırın, dorsesi bir aracı biçerek 3 kişiyi hayattan kopardı!

Bursa’nın İznik ilçesinde, yaşanan feci kazada, virajı alırken ıslak yolda bir anda kaymaya başlayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişiyi feci şekilde hayattan kopardı.

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Bursa’da feci kaza! Islak yolda kayan tırın, dorsesi bir aracı biçerek 3 kişiyi hayattan kopardı!

Bursa’nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CUF 534 plakalı Mercedes marka tır sürücü, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı.Savrulan dorse, karşı istikametten gelen 16 LMM 49 plakalı Fiat Fiorino marka kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiden biri çocuk 2'si hayatlarını kaybederken 4 kişide yaralandı.

Bursa’da feci kaza! Islak yolda kayan tırın, dorsesi bir aracı biçerek 3 kişiyi hayattan kopardı!

TIR SÜRÜCÜSÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü, göz yaşları döktü.

Bursa’da feci kaza! Islak yolda kayan tırın, dorsesi bir aracı biçerek 3 kişiyi hayattan kopardı!

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Olay yerine gelen İznik Kaymakamı Recai Karal’da vatandaşların tepkilerini dinledi. Sürekli burada böyle kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri biran önce buna çare bulunmasını istedi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları yansıdı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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