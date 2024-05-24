İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!

İzmir Karabağlar'da, bir binanın ikinci katında çıkan yangında 2 yaşındaki Emircan kurtarılamadı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldükten talihsiz çocuğun cesedine ulaşıldı.

YAYINLAMA
Google News
İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!

İzmir Karabağlar'da, bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Emircan Pehlivan hayatını kaybetti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 3033 sokakta meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, Emircan Pehlivan ile anneannesi Ayşe Gül evde mahsur kaldı, anne Ceylan Pehlivan ise kendi imkanlarıyla daireden çıktı.

İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar evde mahsur kalan Ayşe Gül'ü kurtarırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Durumu ağır olan Ayşe Gül sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. İtfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde, minik Emircan Pehlivan'ın cansız bedeni bulundu.

İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!

Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, anne Ceylan Pehlivan ile yakınları sinir krizi geçirdi.Öte yandan, itfaiye ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının Emircan Pehlivan'ın odasındaki elektrik tesisatından çıktığı saptandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İzmir Karabağlar'da yürek yakan haber! Evde çıkan feci yangın minik Emircan'ı yuttu!

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı!Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı!

Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatlarıAltın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı! Cezalarla ilgili kanun teklifi yasalaştıFahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı! Cezalarla ilgili kanun teklifi yasalaştı

Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındıSon Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!
Taksiciyi bıçaklayarak yol kenarına atan katilin cezası belli oldu!
Bursa’da feci kaza! Islak yolda kayan tırın, dorsesi bir aracı biçerek 3 kişiyi hayattan kopardı!
Bursa’da feci kaza! Islak yolda kayan tırın, dorsesi bir aracı biçerek 3 kişiyi hayattan kopardı!
Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı
Son Dakika! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! FETÖ'ye yönelik 18 ilde operasyon yapılarak 45 şüpheli göz altına alındı
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Son Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İslami Finans Zirvesi'nde konuştu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İslami Finans Zirvesi'nde konuştu
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MSB'den önemli açıklama: PKK'ya darbe üstüne darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS giriş belgeleri yayımlandı! LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!
BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!
Rize ve Trabzon'da Çay toplayan Senegalli işçiler için karar verildi! Sınır dışı edilecekler
Rize ve Trabzon'da Çay toplayan Senegalli işçiler için karar verildi! Sınır dışı edilecekler
Çankaya'da feci olay! Eski belediye başkan yardımcısı, 12. kattan aşağı düştü!
Çankaya'da feci olay! Eski belediye başkan yardımcısı, 12. kattan aşağı düştü!
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024 Cuma | Boğa strese, yengeç sağlığa, kova finansal konularına dikkat!
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Almanya'dan şok açıklama! Netanyahu'yu tutuklayacağız: 24 Mayıs Cuma, tüm Gazete manşetleri
Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın şaşırtmaya devam ediyor? Bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek kaç TL? 24 Mayıs 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Ata Emre Akman davasında yeni gelişme! 'Öldür' talimatı veren baba için istenen ceza belli oldu!
Ata Emre Akman davasında yeni gelişme! 'Öldür' talimatı veren baba için istenen ceza belli oldu!
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!