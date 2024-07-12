12 bin TL ek ödeme verilecek

Emekliler için sevindiren bir haber geldi. Temmuz 2024'ten itibaren, Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekli müşterilerine önemli bir ek ödeme sunacak.

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12 bin TL ek ödeme verilecek

Bu yıl emekli maaş artışlarıyla ilgili ayrıntılar açıklandı ve TEB'in sunduğu avantajlar emekliler arasında büyük ilgi görüyor.

Bankaların sunduğu promosyonlar da gündeme geldi. Temmuz ayında emeklilere %24,73 oranında maaş artışı sağlandı. TEB'in emekli promosyonlarına olan talep artırken, diğer bankalar da benzer şekilde hareket ediyor.

TEB, emekli müşterilere maaşlarına göre değişen promosyonlar sunuyor. Temmuz 2024 için promosyon miktarları aşağıdaki gibidir:

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TEB, emekli müşterilerine CEPTETEB Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden ücretsiz EFT/Havale işlemleri, özel kredi kartları avantajları ve TEK ATM Platformu'ndan ücretsiz para çekme fırsatı sunuyor. Maaşları 0 - 10.000 TL arasında olanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL sunuyor.

SGK veya Bağ-Kur emeklisi olanlar, TEB'i tercih ederek e-Devlet üzerinden veya SGK İl Müdürlükleri aracılığıyla promosyon başvurusu yapabilirler. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise ilgili kurumlara emeklilik dilekçelerini sunduklarında TEB'i tercih ederek promosyon alabilirler.

TEB, bu fırsatlardan yararlanarak emeklilere maddi olarak daha güvenli bir gelecek sağlayabilir. TEB şubeleri veya dijital kanallarından promosyonlarla ilgili ayrıntıları ve başvuru prosedürlerini öğrenebilirsiniz.

TEB'in emekli müşterilerine sunduğu bu indirimler, emeklilerin finansal durumlarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu bağlamda, TEB'in diğer bankalara kıyasla sunduğu ek avantajlar da göz önüne alınmalıdır. Bankalar, emekli vatandaşlar için bu tür finansal desteklerin taleplerini karşılamak için hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

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