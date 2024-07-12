Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar, üçüncü işlem gününde de altın fiyatlarını artırdı. Powell, Temsilciler Meclisi finansal hizmetler komitesine yaptığı konuşmada, ekonomik verilerin iyi gitmesi durumunda faiz indirimine gidilebileceğini söyledi. Bu söylemler, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırdı ve bu da altın fiyatlarına olumlu bir etkiye sahipti.

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Altın piyasasında son durum: Altının ons fiyatı yüzde 0,48 artarak 2.383 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın gramı 2.520 TL ve çeyrek altın 4.120 TL seviyelerinden satın alındı. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerini yakından takip ederek yatırımcılar Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni işaretler arayacak.

Jerome Powell'ın faiz indirimi olasılığına dair açıklamaları, piyasalarda dalgalanmalara neden olurken, altın gibi güvenli liman varlıklarında artış oldu. Bu, yatırımcıların risklerini dengelemek için altına olan talebi artırma potansiyeline sahiptir ve piyasalar üzerinde bir etkiye sahiptir.

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ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu veriler, Federal Reserve'in faiz politikasını şekillendirecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Piyasalarda yeni fiyatlamalar ve varlık sınıfları arasında rotasyonlar, enflasyon verilerindeki beklenen değişikliklerden kaynaklanabilir.