Son dakika: TÜSİAD başkanlarına kamu davası açıldı!

Son dakika: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında, iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki ismin genel kurulda yaptıkları konuşmalarda "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu işlediklerini öne sürerek iddianame düzenledi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Turan ve Aras, konuşmalarında yargıyı telkin ve yönlendirme içeren ifadeler kullanmakla suçlanıyor. Aynı zamanda açıklamalarında gerçeğe aykırı, dezenformasyon içeren beyanlarda bulundukları iddia ediliyor.

Öte yandan, savcılık iki isim hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmanın da devam ettiğini açıkladı.

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