Göçük altında kalan 4 işçiden biri maden sahibinin oğluymuş!

Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen göçükte madende bulunan işçilerden birisi Aydın’ın maden işletmecisi Bedri Aydın’ın oğlu olduğu belirtildi.

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Göçük altında kalan 4 işçiden biri maden sahibinin oğluymuş!

Elazığ’ın Palu ilçesinde Bedri Aydın Madencilikte dün meydana gelen göçük olayında, çalışanlardan Zülfi Aydın’ın maden işletmecisi Bedri Aydın’ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Palu ilçesi sınırlarında bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan son işçi de ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. İşçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan 4 işçiden biri maden sahibinin oğluymuş!

1 mühendis ve 16 işçisinin çalıştığı Bedri Aydın Madencilikte, göçüğün meydana geldiği sırada içeride bulunan personelden birinin madencilik şirketinin sahibi Bedri Aydın'ın oğlu Zülfi Aydın olduğu öğrenildi. Göçükten çıkarılan işçilerden 3'ünün Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Göçük altında kalan 4 işçiden biri maden sahibinin oğluymuş!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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