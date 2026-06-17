Bolu'dan felaket haberi! Kömür madeninde göçük meydana geldi: Bir işçi cansız bedenine ulaşıldı!

Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçük, bir işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ocakta çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaza, Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bir maden sahasında sabah saatlerinde yaşandı. İşçilerin çalışma yaptığı sırada meydana gelen göçüğün nedeni henüz belirlenemezken, olay üzerine acil durum ekipleri harekete geçti.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından maden ocağına jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçüğün meydana geldiği alanda arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Yapılan ilk incelemelerde maden işçisi Muhammet Özkul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Göçük altında kalan alanlarda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturma ve incelemeler sürüyor

Yetkililer, göçüğün meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olay yerindeki çalışmaların devam ettiği bildirildi. Maden ocağındaki durumun netleşmesiyle birlikte olayın tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.

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