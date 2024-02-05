Bolu’da, Erpiliç dolu kamyon kırmızı ışıkta önündeki aracı biçti!

Bolu’da trafik ışıklarında Erpiliç firmasına ait kamyon kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araçı ezdi geçti. Akıl almaz kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Bolu’da, Erpiliç dolu kamyon kırmızı ışıkta önündeki aracı biçti!

Bolu’da trafik ışıklarında Erpiliç firmasına ait kamyonun çarptığı sedan otomobil, kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Kavşağı’nda bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Emre G. idaresindeki 14 AS 874 plakalı Toyota Corolla marka otomobil kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette giden Necmi Ö. yönetimindeki 14 ER 234 plakalı Erpiliç firmasına ait kamyon, ışıkta duran otomobile süratli şekilde çarptı. Kamyonun çarptığı otomobil yaklaşık 400 metre savrularak yol kenarına gitti. Otomobilde bulunan sürücü Emre G., Nurhan K. ve Nurcan G. yaralandı.

Bolu’da, Erpiliç dolu kamyon kırmızı ışıkta önündeki aracı biçti!

Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu’da, Erpiliç dolu kamyon kırmızı ışıkta önündeki aracı biçti!

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan Nurhan K., bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilen yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Bolu’da, Erpiliç dolu kamyon kırmızı ışıkta önündeki aracı biçti!
Kazada yaralanan Nurhan K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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