Bölge Hastanesi'nden Sağlık Çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

Özel Pendik Bölge Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda sağlık çalışanları bu anlamlı günü birlikte kutladı.

BÖLGE HASTANESİNDEN 14 MART TIP BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Programın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihsel süreci ve bu özel günün nasıl bir bayram haline geldiği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Göksoy konuşmasında, 14 Mart tarihinin Türk tıp tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek sağlık alanında geçmişte yaşanan zorluklara ve hekimlerin bu süreçte üstlendiği sorumluluklara değindi.

ATATÜRK'ÜN SAĞLIK POLİTİKALARINA VURGU

Konuşmasında ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlık alanına verdiği öneme de değinen Göksoy, Cumhuriyet döneminde sağlık sisteminin gelişimi için atılan adımların modern Türkiye’de sağlık hizmetlerinin güçlenmesinde önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Etkinlikte, sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlanırken, özveriyle görev yapan sağlık personeline teşekkür edildi. Program, çalışanların bir araya gelerek bu özel günü paylaşmasının ardından sona erdi.

