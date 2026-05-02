Ticaret Bakanı Bolat'tan açıklama: Nisanda ihracat 25,4 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu’da nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı, "Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu’da nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat, "Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,3 artarak, 25,4 milyar dolara yükseldi. En yüksek nisan ve en yüksek ikinci aylık ihracat değeri kaydedildi." dedi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU!

Açıklanan verilere göre, nisan ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat 275,8 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece Türkiye’nin mal ihracatında tarihi zirve yenilenmiş oldu.

