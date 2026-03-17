ALPİ Diş Hastanesi Yeşilçam'ın Efsanesi Hülya Koçyiğit'i Ağırladı
Ağız ve diş sağlığı alanında önemli hastanelerin başında gelen ALPİ Diş hastaneleri Ünlü kişileri ağırlamaya devam ederken Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Hülya Koçyiğit, Alpi Diş Hastaneleri’ni ziyaret ederek sağlık ve ağız-diş bakımı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Ziyarette, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin tarafından karşılanan Koçyiğit, başhekim Dr. Cihan Dündar ile bir araya geldi.
ÇENE KEMİĞİ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA BİLGİ ALDI
Ziyaret sırasında Hülya Koçyiğit, genel ağız ve diş sağlığı ile ilgili merak ettiği soruları Dr. Dündar’a yöneltti.
Özellikle çene kemiğinde görülen kemik erimesi üzerine detaylı bilgi alan sanatçıya, başhekim konu hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Dr. Dündar, sağlıklı bir gülüşün yalnızca dişlerle değil, güçlü bir çene kemiği yapısıyla da mümkün olduğunu vurguladı.
MURAT ŞAHİN: SANATÇIMIZI AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK
Ziyaretle ilgili konuşan Murat Şahin, “Hülya Koçyiğit’i Alpi Diş Hastaneleri’nde ağırlamak bizim için büyük bir onurdu. Kendisinin hastanemize göstermiş olduğu ilgi ve güven, ekibimizi çok mutlu etti. Sanatıyla yıllardır milyonların kalbinde yer eden değerli bir isimle sohbet etme fırsatı bulmak bizler için unutulmaz bir deneyim oldu” dedi.
NAZİK ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR
Hülya Koçyiğit’in hastaneye olan ilgisi ve samimi sohbeti, Alpi Diş Hastaneleri ekibi tarafından içtenlikle karşılandı. Hastane yetkilileri, sanatçının nazik ziyaretine teşekkür ederek, kendisini her zaman ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.
Alpi Diş Hastaneleri’nin Geleneksel İftarı Yoğun Katılımla Gerçekleşti
ALPİ DİŞ'ten dev hamle! Sağlık turizmin öncülerinden Deep Smile kliniğini bünyesine kattı
Alpi Diş'ten zam yapmama kararı! 2026’da Belirli Bir Süre 2025 Fiyatlarıyla Hizmet Verecek