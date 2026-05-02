3,5 milyar liralık vurgun deşifre oldu: 16 ilde 16 suç çetesine başarılı operasyon!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 16 organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 16 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Jandarma koordinesindeki baskınlarda yakalanan 198 şüpheliden 105'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen kapsamlı operasyonlar neticesinde, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 16 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe indirildiği belirtildi.

Bakanlık, 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, toplamda 3,5 milyar TL tutarında hesap hareketi bulunan 198 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan şahıslardan 105'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 75 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

"YATIRIM DANIŞMANLIĞI" VAADİYLE DOLANDIRICILIK VE DİĞER SUÇLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda, suç örgütlerinin illere göre uzmanlaştıkları suç alanları şu şekilde detaylandırıldı:

Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da: Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Adana ve Muğla'da: İşletmelere yönelik baskı ve tehdit uygulayarak haksız maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da: Uyuşturucu ticaretini organize bir şebeke yapısı altında yürüttükleri saptandı.

Sinop'ta: İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla elde edilen paraların transferlerine aracılık ettikleri ortaya çıkarıldı.

Tunceli'de: Resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri belirlendi.

Manisa'da: Silah kaçakçılığı faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te: Mağdur vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları belgelendi.

"SUÇTAN ELDE EDİLEN" MİLYARLIK VARLIKLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır mal varlığı ve 1.060 adet banka hesabına yargı kararıyla el konulduğu açıklandı.

"HİÇBİR SUÇLUNUN CEZASIZ KALMAMASI İLKESİYLE" MÜCADELE SÜRECEK

Bakanlık açıklamasında, şehirlerin huzurunu bozan organize suç yapılarına karşı yürütülen mücadelenin, hiçbir suçlunun cezasız kalmaması ilkesiyle kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca operasyonda görev alan Jandarma teşkilatı, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

