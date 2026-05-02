İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerden ilk açıklama: Gemiyi hapishaneye çevirdiler

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistler, İstanbul’a ayak bastılar. İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıkları sürecin detaylarıyla anlattı.

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistler, İstanbul’a dönüşlerinin ardından yaşadıkları süreci detaylarıyla anlattı. Gemide alıkonuldukları süre boyunca kötü muamele gördüklerini belirten aktivistler, yaşananların uluslararası hukuk açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler, Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'nda bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA KARŞILANDILAR

Uçakta yer alan 18 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişiyi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz ve Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe apronda güller ve Filistin kefiyeleriyle karşıladı.

“ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE EDİLDİ”

Aktivist Halil Erdoğmuş, yolculuklarının Barselona’dan başladığını ve 65 gemiyle yola çıktıklarını belirtti.

Erdoğmuş, yolculuğun dördüncü gününde gece saat 12.00'ye doğru birden alarm verildiğini ifade ederek, "Anlamadığımız şekilde birden yabancı askerler geldi. Tahayyül edemedik, İsrail askerlerinin Avrupa'nın ortasında, uluslararası sularda bizim gemimizden bizleri alabileceğini o kadar da hayal edemiyorduk. İsrail, eğer Avrupa'nın ortasına kadar gelip, uluslararası sularda 50'den fazla milletten insanı teröristçe bir korsan yaklaşımıyla teslim alabiliyorsa burada çok büyük sorun vardır. Burada Avrupa'nın tekrar güvenliğini gözden geçirmesiyle ilgili Sumud'un başardığı muazzam bir olgu vardır. Sumud demek ki o kadar korku verdi ki İsrail'e, kendisinden binlerce kilometre uzakta ancak engelleyebileceğini düşündü." diye konuştu.

“GEMİYİ HAPİSHANEYE ÇEVİRDİLER”

İsrail ordusu tarafından alıkonulma anlarını anlatan Erdoğmuş, şöyle devam etti: "Aldıkları andan itibaren onların belki o kitaplarında, inanışlarındaki gibi hayvan muamelesi yaptılar tüm arkadaşlarımıza. Bazı arkadaşlarımız çok büyük darbeler aldı. Onlar orada, iki tanesi gemide el konuldu. Şu anda onların hayatlarından endişeliyiz, Brezilyalı ve İspanyol iki arkadaşımız... Bizi, bir gemi hapishanesine koydular. Orada üç konteynere tıktılar adeta. Her tarafı ıslatmışlardı. Gece boyunca sabaha kadar tir tir titredik. Üzerimizde kıyafetlerimiz, üstümüzü koruyacak şeylerimiz yoktu. Birçok arkadaşımızın ayakkabısı, çorabı yoktu.

“GAZZE’DEKİ DURUMU UNUTMAYIN”

Bir diğer aktivist Ali Deniz ise yaşadıkları zorluklara rağmen Gazze’deki sivillerin durumuna dikkat çekti. Türkiye’nin süreçte verdiği destek için teşekkür etti.

TÜRKİYE’DEN DESTEK MESAJI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, yalnızca Türk vatandaşlarının değil, farklı ülkelerden 41 kişinin de Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Özel, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise özgürlük filolarının engellenemeyeceğini belirterek, bu tür girişimlerin artarak süreceğini ifade etti.

Aktivistler, karşılamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

