Anadolu Yakası Böcek İlaçlama Hizmeti: 2026 Güncel Rehber ve İlçe İlçe Profesyonel Çözümler

Bu rehber, 2011'den beri İstanbul Anadolu Yakasında ilaçlama hizmeti veren Batı Böcek İlaçlama tarafından, sahadaki 15 yıllık deneyimle hazırlanmıştır. Bayer ve Syngenta ruhsatlı ürünler, 6 ay garanti ve ücretsiz keşif ile hizmetinizdeyiz.

Gerçek şu:

Anadolu Yakası'nda böcek sorunu çoğu zaman çevresel ve yapı kaynaklıdır. Bireysel çözümlerle kalıcı olarak giderilemez. 15 yıldır bu yakada da hizmet veriyoruz. Site yaşamı, bahçeli evler, ormanlık alanlara yakınlık derken her ilçenin farklı bir hikayesi var.

Bu rehberde:

Anadolu Yakası böcek ilaçlama süreçleri

İlçe bazlı riskler ve özel çözümler

En etkili yöntemler

2026 güncel fiyatlar

Hangi ilçede hangi böcek daha yaygın

tamamen sahaya dayalı verilerle anlatılmaktadır.

Anadolu Yakası'nda Böcek Sorunu Neden Oluşur?

Kısa cevap:

Anadolu Yakası'nda böcek sorunu; site yaşamı, yeşil alanlar, ormanlık bölgelere yakınlık ve nemli sahil şeridi nedeniyle yaygındır.

Temel nedenler:

Site ve toplu konut yaşamı (ortak alanlardan dairelere geçiş)

Bahçe ve yeşil alan yoğunluğu (karınca, çıyan, kene)

Bodrum ve otopark alanları (hamam böceği ve fare)

Yeni binalarda tesisat boşlukları (inşaat sonrası oturmamış sistemler)

Ormanlık alanlara yakınlık (Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli)

Sahil şeridinde yüksek nem (Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla)

TEM ve E-5 çevresinde sürekli inşaat ve kazı çalışmaları

Özellikle site içi yayılım, böcek problemini hızla büyütür. Bir dairede başlayan sorun, ortak tesisat galerileri ve otopark aracılığıyla tüm bloklara sıçrayabilir.

Anadolu Yakası'nda En Sık Görülen Haşereler

Hamam böceği (en yaygın): Alman tipi apartman dairelerinde, Amerikan tipi bodrum ve otoparklarda.

Pire: Özellikle evcil hayvan besleyen ailelerde. Halı ve kumaş yüzeylerde hızla çoğalır.

Karınca ve çıyan: Bahçeli evler, giriş katları ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde.

Tahtakurusu: Son yıllarda özellikle kiracı sirkülasyonu yoğun ilçelerde artışta.

Kene: Beykoz, Çekmeköy ve orman sınırındaki müstakil evlerde riskli.

Sivrisinek: Sahil şeridi ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaz aylarında yoğun.

Anadolu Yakası Böcek İlaçlama Yöntemleri

Jel İlaçlama

Hamam böceğinde en etkili yöntemdir. Kokusuzdur, evden çıkmaya gerek yoktur. Böcek jeli yer, yuvasına döner, dışkısı ve leşiyle tüm koloniyi zehirler. Özellikle apartman dairelerinde ve sitelerde birinci tercihimizdir. Bayer Maxforce ve SyngentaAdvion marka profesyonel jeller kullanırız.

Sıvı (Kalıntı) İlaçlama

Yüzey koruması sağlar. Süpürgelik dipleri, dolap altları gibi alanlara uygulanır. 3-6 ay etkilidir. İlk 24 saat ıslak temizlik yapılmamalıdır. Bayer K-Othrine ve Solfac marka profesyonel ürünler kullanırız.

ULV (Soğuk Sisleme)

Site, otopark, depo ve geniş ortak alanlarda kullanılır. Yoğun istilalarda en hızlı sonucu verir. Uçan haşerelerde anında etki sağlar. Özellikle yaz aylarında site yönetimlerinin sivrisinek için tercih ettiği yöntemdir.

Toz (Kapsülleme) İlaçlama

Priz içleri, kablo kanalları, duvar çatlakları gibi ulaşılması zor noktalara uygulanır. Doğru uygulanırsa 1-3 yıl koruma sağlar. Özellikle yeni binalarda inşaat sonrası tesisat boşluklarına uygulanır.

Anadolu Yakası Böcek İlaçlama Fiyatları 2026

Anadolu Yakası'nda İlaçlama fiyatları ilçeye göre değişmez. Batı Böcek İlaçlama olarak her iki yakada şubelerimiz olduğu için İstanbul genelinde sabit fiyat garantisi veriyoruz. Uzaklık veya trafik fiyatı etkilemez.

Alan Fiyat Aralığı Kapsam 0-100 m² daire 950 - 1.250 TL Jel + Toz + Sıvı kombine, 6 ay garantili 100-150 m² daire 1.250 - 1.750 TL Aynı kapsam, daha fazla ilaç ve işçilik Villa / Müstakil ev 1.800 TL'den başlar Dış cephe bariyer + bahçe ilaçlama dahil İşletme (restoran, kafe) 1.500 TL'den başlar HACCP uyumlu, aylık periyodik seçenek Site / Apartman ortak alan 2.500 TL'den başlar Bodrum, otopark, tesisat galerileri, çöp odası dahil

Fiyatlar; alan büyüklüğü, haşere türü ve yoğunluğa göre değişir. Kesin fiyat için ücretsiz keşif randevusu almanız yeterlidir.

Anadolu Yakası İlçe İlçe Böcek İlaçlama Hizmeti

Aşağıda Anadolu Yakası'nda aktif hizmet verdiğimiz ilçeleri, özel durumlarını ve bölgeye özel çözüm önerilerimizi bulabilirsiniz.

Kadıköy Böcek İlaçlama

Kadıköy, eski bina yapısı, yoğun nüfus ve restoran/kafe kültürü nedeniyle hamam böceği açısından riskli bölgelerden biridir. Özellikle Moda, Caferağa, Osmanağa ve Rasimpaşa Mahallesi'nde apartman içi yayılım çok hızlıdır. Bitişik nizam binalar ve eski tesisat sistemleri böceklerin katlar arası geçişini kolaylaştırır. Kadıköy'e özel stratejimiz: Jel + kapsülleme + tesisat hattı yalıtımı. Restoran ve kafeler için IPM (Entegre Haşere Yönetimi) programı uyguluyoruz.

Üsküdar Böcek İlaçlama

Tarihi yapılar ve eski tesisat sistemleri nedeniyle böceklerin duvar içi geçişi oldukça yaygındır. Özellikle Kuzguncuk, Beylerbeyi ve Çengelköy gibi tarihi semtlerde nem ve eski yapı stoğu hamam böceğine davetiye çıkarır. Üsküdar'a özel stratejimiz: Jel + toz kombine uygulama + eski binalara özel tesisat hattı yalıtımı.

Ümraniye Böcek İlaçlama

Yoğun yapılaşma ve apartman yaşamı, böcek yayılımını hızlandırır. Özellikle Yamanevler, Ihlamurkuyu ve Atatürk Mahallesi'nde hamam böceği ve pire şikayetleri sık görülür. Evcil hayvan popülasyonunun yüksek olması pire vakalarını artırır. Ümraniye'ye özel stratejimiz: Jel + sıvı kombine uygulama + apartman geneli toplu ilaçlama anlaşmaları.

Ataşehir Böcek İlaçlama

Modern sitelerde ortak alanlar, otoparklar ve tesisat galerileri haşere geçişine açık alanlardır. Özellikle yeni rezidanslarda inşaat sonrası oturmamış sistemler hamam böceğine zemin hazırlar. Ataşehir'e özel stratejimiz: Sıvı bariyer + site geneli IPM programı + düzenli periyodik kontrol. Site yönetimleriyle yıllık anlaşmalar toplu maliyet avantajı sağlar.

Maltepe Böcek İlaçlama

Sahil hattına yakınlık nedeniyle nem oranı yüksektir ve böcek popülasyonu artabilir. Özellikle yaz aylarında sivrisinek şikayetleri yoğundur. Eski bina stoğu olan mahallelerde hamam böceği kronik sorundur. Maltepe'ye özel stratejimiz: Larvasit uygulaması + ULV sivrisinek kontrolü + apartmanlarda jel programı.

Kartal Böcek İlaçlama

Sanayi ve yerleşim alanlarının iç içe olması böcek oluşumunu tetikler. Özellikle sanayi bölgelerine yakın mahallelerde kemirgen şikayetleri duyarız. Sahil şeridinde ise yaz aylarında sivrisinek yoğundur. Kartal'a özel stratejimiz: Kemirgen kontrol istasyonları + sivrisinek için ULV uygulama + apartmanlarda jel programı.

Pendik Böcek İlaçlama

Geniş yerleşim alanları, yeşil bölgeler ve sahil şeridi haşere oluşumuna zemin hazırlar. Özellikle yazlık bölgelerde ve müstakil evlerde karınca, çıyan ve kene sorunu yaygındır. Pendik'e özel stratejimiz: Bahçe ilaçlaması + dış cephe bariyeri + apartmanlarda jel + sıvı kombine.

Tuzla Böcek İlaçlama

Sanayi bölgeleri, tersaneler ve nemli alanlar nedeniyle böcek yoğunluğu görülebilir. Özellikle sahil şeridinde sivrisinek, sanayi bölgesine yakın yerleşimlerde hamam böceği ve kemirgen şikayetleri yaygındır. Tuzla'ya özel stratejimiz: Kemirgen kontrolü + larvasit uygulaması + sanayi çevresi yoğunlaştırılmış bariyer.

Çekmeköy Böcek İlaçlama

Ormanlık ve yeşil alanlara yakın olması sebebiyle karınca ve çıyan sorunları yaygındır. Ayrıca müstakil evler ve bahçeli villalarda kene riski vardır. Çekmeköy'e özel stratejimiz: Dış cephe bariyer uygulaması + bahçe ilaçlama + kene kontrolü.

Sancaktepe Böcek İlaçlama

Yeni yapılaşma ve altyapı çalışmaları böceklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. İnşaat sonrası tesisat boşlukları hamam böceğine davetiye çıkarır. Sancaktepe'ye özel stratejimiz: Yeni binalarda kapsamlı sıvı bariyer + toz kapsülleme + jel takviyesi.

Beykoz Böcek İlaçlama

Doğal alanlara yakınlığı nedeniyle haşere çeşitliliği fazladır. Ormanlık alanlarda kene, yılan ve sivrisinek; sahil şeridinde hamam böceği ve karasinek yaygındır. Beykoz'a özel stratejimiz: Dış cephe bariyeri + bahçe ilaçlama + kene kontrolü + yılan kovucu bariyer.

Sultanbeyli Böcek İlaçlama

Yoğun yapılaşma ve altyapı sorunları böcek yayılımını artırır. Özellikle eski binalarda hamam böceği kronik sorundur. Sultanbeyli'ye özel stratejimiz: Jel + toz kombine uygulama + apartman geneli toplu ilaçlama anlaşmaları.

Adalar Böcek İlaçlama

Adalar'da yaz aylarında sivrisinek ve karasinek şikayetleri yoğundur. Ayrıca eski ahşap binalarda termit ve tahta kurdu riski vardır. Adalar'a özel stratejimiz: Düzenli larvasit uygulaması + ULV sivrisinek kontrolü + ahşap koruma programı.

Anadolu Yakası İlaçlama Sonrası Süreç

İlk 24 saat ıslak temizlik yapılmamalıdır

48-72 saat içinde etkiler görülür, 3-7 günde tam sonuç alınır

İlk gün böcek hareketliliği artabilir, bu normaldir ve ilacın çalıştığını gösterir

30 dakika havalandırma yeterlidir

Ölü böcekleri süpürgeyle alın, ıslak bez kullanmayın

Jel uygulamada evden çıkmaya gerek yoktur, sıvı uygulamada 3-4 saat uzaklaşma önerilir

Bebekli ve evcil hayvanlı evlerde jel uygulama tamamen güvenlidir

Sık Sorulan Sorular

Anadolu Yakası böcek ilaçlama kaç günde etki eder?

İlk etki 2-3 saat içinde başlar, tam sonuç 3-7 gün içinde alınır. Yoğun istilalarda 15 gün sonra ikinci uygulama gerekebilir.

Evden çıkmak gerekir mi?

Jel uygulamada gerekmez. Sıvı uygulamada 3-4 saat uzaklaşma önerilir.

Anadolu Yakası'nda hangi ilçelere aynı gün hizmet veriyorsunuz?

Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz, Sultanbeyli ve Adalar dahil tüm Anadolu Yakası ilçelerine aynı gün ücretsiz keşif hizmeti sunuyoruz.

Anadolu Yakası'nda fiyatlar ilçeye göre değişir mi?

Hayır. Batı Böcek İlaçlama olarak her iki yakada şubelerimiz olduğu için İstanbul genelinde sabit fiyat garantisi veriyoruz. Uzaklık fiyatı etkilemez.

Site yönetimleri için özel bir programınız var mı?

Evet. Site ve apartman yönetimlerine özel yıllık IPM (Entegre Haşere Yönetimi) anlaşmaları sunuyoruz. Ortak alanlar, bodrum, otopark, tesisat galerileri ve çöp odalarını kapsayan düzenli periyodik ilaçlama ve izleme hizmeti veriyoruz.

Sonuç

Anadolu Yakası'nda böcek problemi:

Çevresel faktörlere bağlıdır

Bireysel müdahalelerle çözülmez

Profesyonel uygulama gerektirir

Her ilçeye özel strateji ister

Kalıcı çözüm için doğru firma seçimi kritik öneme sahiptir.

Profesyonel Destek

Anadolu Yakası'nın tüm ilçelerinde hizmet

Bayer ve Syngenta ruhsatlı ürünler

6 ay yazılı garanti

Ücretsiz keşif

Ziraat Mühendisi ve İSG Uzmanı kadro

