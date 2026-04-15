“Geleceğe Işık Tutan Anneler” Projesi 13 Nisan’da Hayata Geçti

İstanbul Atlas Rotary Kulübü, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı ve Özel Pendik Bölge Hastanesi’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan “Geleceğe Işık Tutan Anneler” projesi, 13 Nisan 2026 tarihinde Özel Pendik Bölge Hastanesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Prematüre ve 0–1 yaş arası bebek sahibi annelerin yaşadığı duygusal yükü hafifletmeyi amaçlayan proje, annelere psikolojik dayanıklılık kazandıran kapsamlı bir eğitim ve farkındalık programı olarak büyük ilgi gördü.

Uzm. Dr. Nur Topçu koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, erken doğum ve yenidoğan yoğun bakım süreçlerinin anneler üzerinde oluşturduğu kaygı, suçluluk hissi ve belirsizlik duygularına yönelik multidisipliner destek modeli sunuldu. Program boyunca annelerin hem kendi iç dengelerini güçlendirmeleri hem de bebekleriyle güvenli bağ kurma süreçlerini desteklemeleri hedeflendi.

Anne ve Bebek Arasındaki Bağ Güçlendirildi

Seminerde, annelik yolculuğunun yalnızca fiziksel bakım süreçlerinden ibaret olmadığı; duygusal dayanıklılık, aile içi iletişim ve zihinsel iyi oluşun da bu sürecin temel yapı taşları olduğu vurgulandı. Özellikle prematüre bebek annelerinin yaşadığı görünmeyen psikolojik yükler üzerine yapılan paylaşımlar, katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi.

Ses, nefes, ritim ve beden farkındalığını merkeze alan uygulamalar sayesinde annelerin hem stres seviyelerini azaltmaları hem de bebekleriyle daha güçlü bir duygusal temas kurmaları amaçlandı.

Beş Başlıkta Kapsamlı Eğitim Programı

12.00–14.15 saatleri arasında gerçekleşen eğitim semineri, uzman isimlerin katkılarıyla beş ana oturumdan oluştu:

Zihinsel dayanıklılık ve stres yönetimi: Ses terapisi ve Tibet çanakları eşliğinde rahatlama uygulamaları

Olumsuz düşünce kalıplarının dönüştürülmesi: Kaygı ve suçluluk hissini azaltmaya yönelik bilinçaltı çalışmaları

Aile içi uyum ve destek mekanizmaları: Baba, kardeşler ve aile büyüklerinin sürece aktif katılımını destekleyen iletişim modeli

Ninni ve ritim odaklı sanat terapisi: Anne-bebek bağını güçlendiren ses temelli duygusal etkileşim uygulamaları

Anne yogası ve nefes çalışmaları: Fiziksel gevşeme, beden farkındalığı ve ruhsal dengeyi destekleyen egzersizler

Uzman Kadrodan Çok Yönlü Destek

Etkinlikte Eğitmen ve Danışman Ebru Demirhan, Opera Sanatçısı ve Müzik Eğitmeni Nazik Alanbay, Profesyonel Koç ve Eğitmen Selcan Arslan, Eğitmen ve Danışman Esra Çıtak Güvenen ile Yoga Eğitmeni Esma Altay annelerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, kısa bir meditasyon seansı gerçekleştirdi.

Programın proje yürütücüsü Uzm. Dr. Nur Topçu, annelerin güçlenmesinin aile yapısına ve toplumsal iyilik haline doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak, anne odaklı destek modellerinin sürdürülebilir sağlık yaklaşımında kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Toplumsal Fayda Odaklı Güçlü İş Birliği

Anne ve bebek sağlığını merkeze alan proje, sağlık hizmetlerinin yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı kalmayıp psikososyal destekle güçlendirilmesi açısından örnek bir sosyal sorumluluk modeli olarak öne çıktı. Katılımcı anneler, program sonunda hem kendileri hem de bebekleri için daha güvenli ve umut dolu bir yol haritası kazandıklarını ifade etti.