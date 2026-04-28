Avrupa Yakası Böcek İlaçlama Hizmeti: 2026 Güncel Rehber ve İlçe İlçe Profesyonel Çözümler

Gerçek şu:

Avrupa Yakası'nda böcek sorunu çoğu zaman bireysel değil, bina ve çevre kaynaklıdır. 15 yıldır bu yakada hizmet veriyoruz. Gördüğümüz manzara hep aynı: İnsanlar evini temiz tutuyor ama böcekler yine geliyor. Çünkü sorun apartmanın genelinde, tesisatta, bodrumda.

Bu kapsamlı rehberde:

Avrupa Yakası böcek ilaçlama süreçleri

İlçe bazlı riskler ve özel çözümler

En etkili yöntemler

2026 güncel fiyatlar

Hangi ilçede hangi böcek daha yaygın

detaylı şekilde ele alınmıştır.

Avrupa Yakası'nda Böcek Sorunu Neden Daha Fazla?

Kısa cevap:

Avrupa Yakası'nda böcek sorunu; eski altyapı, yoğun nüfus ve yüksek nem oranı nedeniyle daha yaygındır.

Temel nedenler:

Eski ve bitişik bina yapıları (Beşiktaş, Şişli, Fatih, Beyoğlu hattı)

Kanalizasyon ve tesisat yoğunluğu (tarihi yarımadada asırlık sistemler)

Restoran ve işletme yoğunluğu (özellikle Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy)

Nemli bölgeler (sahil hattı: Bakırköy, Yeşilköy, Florya, Avcılar)

Sürekli inşaat ve kazı çalışmaları (Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir)

Sanayi bölgelerine yakınlık (İkitelli, Avcılar Ambarlı)

Bu nedenle Avrupa Yakası'nda profesyonel ilaçlama, düzenli olarak yapılmalıdır. Yılda 1 kez genel ilaçlama, zemin ve bodrum katlar için yılda 2 kez ilaçlama öneririz.

Avrupa Yakası'nda En Sık Görülen Haşereler

Hamam böceği (en yaygın): Özellikle apartman dairelerinde, mutfak ve banyoda. Alman tipi en sık görülen türdür.

Özellikle apartman dairelerinde, mutfak ve banyoda. Alman tipi en sık görülen türdür. Tahtakurusu (son yıllarda artışta): Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü gibi kiracı sirkülasyonu yoğun bölgelerde.

Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü gibi kiracı sirkülasyonu yoğun bölgelerde. Pire (evcil hayvanlı evlerde): Bağcılar, Güngören, Bahçelievler hattında yaygın.

Bağcılar, Güngören, Bahçelievler hattında yaygın. Fare ve kemirgenler: Fatih, Eminönü, Beyoğlu gibi tarihi bölgelerde kronik sorun.

Fatih, Eminönü, Beyoğlu gibi tarihi bölgelerde kronik sorun. Karınca ve çıyan: Sarıyer, Başakşehir gibi yeşil alanı bol bölgelerde.

Sarıyer, Başakşehir gibi yeşil alanı bol bölgelerde. Sivrisinek: Sahil şeridi ve dere yatağına yakın bölgelerde yazın yoğunlaşır.

Avrupa Yakası Böcek İlaçlama Yöntemleri

Jel İlaçlama

Hamam böceğinde en etkili yöntemdir. Kokusuzdur, evden çıkmaya gerek yoktur. Böcek jeli yer, yuvasına döner, tüm koloniyi zehirler. Özellikle apartman dairelerinde birinci tercihimizdir. Bayer Maxforce ve SyngentaAdvion marka jeller kullanırız.

Sıvı (Kalıntı) İlaçlama

Yüzey koruması sağlar. Süpürgelik dipleri, dolap altları gibi alanlara uygulanır. 3-6 ay etkilidir. İlk 24 saat ıslak temizlik yapılmamalıdır. Bayer K-Othrine ve Solfac marka profesyonel ürünler kullanırız.

ULV (Soğuk Sisleme)

Depo, site, bodrum ve geniş ortak alanlarda kullanılır. Yoğun istilalarda en hızlı sonucu verir. Uçan haşerelerde anında etki sağlar. Özellikle yaz aylarında site yönetimlerinin tercih ettiği yöntemdir.

Toz (Kapsülleme) İlaçlama

Priz içleri, kablo kanalları, duvar çatlakları gibi ulaşılması zor noktalara uygulanır. Mikronize toz partikülleri böceğin kitin tabakasına yapışarak su kaybına neden olur. Doğru uygulanırsa 1-3 yıl koruma sağlar.

Avrupa Yakası Böcek İlaçlama Fiyatları 2026

Avrupa Yakası'nda fiyatlar ilçeye göre değişmez. Batı Böcek İlaçlama olarak her iki yakada şubelerimiz olduğu için İstanbul genelinde sabit fiyat garantisi veriyoruz. Uzaklık veya trafik fiyatı etkilemez.

Alan Fiyat Aralığı Kapsam 0-100 m² daire 950 - 1.250 TL Jel + Toz + Sıvı kombine, 6 ay garantili 100-150 m² daire 1.250 - 1.750 TL Aynı kapsam, daha fazla ilaç ve işçilik Villa / Müstakil ev 1.800 TL'den başlar Dış cephe bariyer + bahçe ilaçlama dahil İşletme (restoran, kafe) 1.500 TL'den başlar HACCP uyumlu, aylık periyodik seçenek Site / Apartman ortak alan 2.500 TL'den başlar Bodrum, tesisat galerileri, çöp odası dahil

İstanbul’da Böcek İlaçlama Fiyatları; alan büyüklüğü, haşere türü ve yoğunluğa göre değişir. Kesin fiyat için ücretsiz keşif randevusu almanız yeterlidir.

Avrupa Yakası İlçe İlçe Böcek İlaçlama Hizmeti

Aşağıda Avrupa Yakası'nda en çok hizmet verdiğimiz ilçeleri, özel durumlarını ve bölgeye özel çözüm önerilerimizi bulabilirsiniz. Her ilçenin farklı bir hikayesi var.

Beşiktaş Böcek İlaçlama

Beşiktaş, eski bina yapısı ve yoğun kafe/restoran alanları nedeniyle hamam böceği açısından risklidir. Özellikle Levent, Etiler, Ortaköy ve Sinanpaşa Mahallesi'nde apartman içi yayılım çok hızlıdır. Bitişik nizam binalarda bir daireden diğerine geçiş 24 saat içinde gerçekleşir. Beşiktaş'a özel stratejimiz: Jel + kapsülleme + tesisat hattı yalıtımı. Çarşı bölgesindeki işletmelere ise periyodik IPM (Entegre Haşere Yönetimi) programı uyguluyoruz.

Şişli Böcek İlaçlama

Şişli'de yoğun apartman yaşamı ve eski tesisat sistemleri, böceklerin katlar arasında yayılmasına neden olur. Özellikle Mecidiyeköy, Kurtuluş ve Bomonti bölgesinde Alman tipi hamam böceği yaygındır. Rezidanslarda ise ortak tesisat galerileri risk oluşturur. Şişli'ye özel stratejimiz: Sıvı bariyer + düzenli jel takviyesi. İş merkezleri ve rezidanslara özel toplu ilaçlama anlaşmaları sunuyoruz.

Bakırköy Böcek İlaçlama

Sahil hattına yakın olması nedeniyle nem oranı yüksektir. Bu durum özellikle hamam böceği, karınca ve sivrisinek popülasyonunu artırır. Yeşilköy, Ataköy ve Zuhuratbaba Mahallesi en sık çağrı aldığımız bölgelerdir. Özellikle yaz aylarında sivrisinek şikayeti tavan yapar. Bakırköy'e özel stratejimiz: Sıvı bariyer + düzenli larvasit uygulaması + ULV sivrisinek kontrolü. Eski binaların bodrum katlarına yönelik yoğunlaştırılmış jel programı.

Beylikdüzü Böcek İlaçlama

Yeni yapılaşmaya rağmen site yaşamı ve ortak alanlar böceklerin hızlı yayılmasına neden olabilir. Özellikle sahil şeridine yakın bölgelerde sivrisinek, müstakil evlerde ise karınca ve çıyan sorunu yaygındır. Site yönetimleriyle yaptığımız yıllık anlaşmalar, toplu maliyet avantajı sağlar. Beylikdüzü'ne özel stratejimiz: Bahçe ilaçlaması + dış cephe bariyeri + ortak alan ULV uygulaması.

Esenyurt Böcek İlaçlama

Yüksek nüfus yoğunluğu, kalabalık yaşam alanları ve yoğun kiracı sirkülasyonu nedeniyle en sık ilaçlama yapılan bölgelerden biridir. Esenyurt'ta son 3 yılda tahtakurusu vakalarında patlama yaşandı. Ayrıca yeni binalarda inşaat sonrası oturmamış tesisatlar hamam böceğine davetiye çıkarır. Esenyurt'a özel stratejimiz: Tahtakurusu için yüksek ısı + kimyasal kombine uygulama, hamam böceği için jel + toz kombinasyonu, yeni binalarda kapsamlı sıvı bariyer.

Avcılar Böcek İlaçlama

Denize yakınlık, eski bina yapıları ve sanayi bölgelerine komşuluk nedeniyle böcek sorunu yaygındır. Ambarlı tarafında kemirgen şikayetleri, Üniversite Mahallesi çevresinde ise hamam böceği ve pire vakaları sık görülür. Avcılar'a özel stratejimiz: Kemirgen kontrol istasyonları + düzenli periyodik haşere ilaçlama + eski binalarda güçlendirilmiş jel uygulaması.

Küçükçekmece Böcek İlaçlama

Göl çevresi ve nemli alanlar haşere üremesi için uygun ortam oluşturur. Özellikle yaz aylarında sivrisinek şikayetleri yoğundur. İnönü ve Cennet Mahallesi eski yapı stoğuyla hamam böceği sorunu yaşar. Küçükçekmece'ye özel stratejimiz: Larvasit uygulaması + ULV sivrisinek kontrolü + apartmanlarda jel programı.

Başakşehir Böcek İlaçlama

Yeni yerleşim olmasına rağmen site içi ortak alanlar böcek geçişine açıktır. Geniş yeşil alanlar ve yapay göletler karınca, çıyan ve sivrisinek popülasyonunu artırır. Başakşehir'e özel stratejimiz: Yapı çevresi sıvı bariyer + bahçe ilaçlama + site geneli ULV uygulaması.

Bahçelievler Böcek İlaçlama

Yoğun yapılaşma ve eski apartmanlar nedeniyle haşere sorunu sık görülür. Özellikle Soğanlı ve Şirinevler bölgesinde hamam böceği kronik sorundur. Evcil hayvan yoğunluğu pire vakalarını artırır. Bahçelievler'e özel stratejimiz: Jel + toz kombine uygulama + apartman geneli toplu ilaçlama anlaşmaları.

Güngören Böcek İlaçlama

Dar yapılaşma ve eski altyapı böcek geçişlerini kolaylaştırır. Bitişik nizam apartmanlarda komşudan komşuya geçiş çok hızlıdır. Güngören'e özel stratejimiz: Tesisat hattı yalıtımı + apartman geneli toplu ilaçlama + 6 ay garantili periyodik takip.

Fatih ve Eminönü Böcek İlaçlama

Tarihi yarımadanın en büyük sorunu fare ve Amerikan hamam böceğidir. Asırlık kanalizasyon sistemleri, turistik işletmelerin yoğunluğu ve eski binaların tesisat boşlukları bu canlılara kesintisiz geçiş imkanı sağlar. Otel ve restoranların yoğun olduğu bu bölgede düzenli ilaçlama yasal zorunluluktur. Fatih ve Eminönü'ne özel stratejimiz: Entegre Haşere Yönetimi (IPM) + periyodik kemirgen kontrolü + gıda işletmeleri için HACCP uyumlu aylık ilaçlama programı.

Beyoğlu Böcek İlaçlama

Tarihi binalar, eski kanalizasyon hatları ve bodrum katlarındaki işletmeler Beyoğlu'nda haşere sorununu kronik hale getirir. Fare ve Amerikan hamam böceği bu bölgenin klasik problemidir. Özellikle İstiklal Caddesi çevresindeki restoran ve kafelerde düzenli ilaçlama şarttır. Beyoğlu'na özel stratejimiz: Fumigasyon destekli kemirgen kontrolü + periyodik haşere izleme + işletmelere özel IPM programı.

Sarıyer Böcek İlaçlama

Ormanla iç içe yaşamın getirdiği farklı sorunlara sahiptir. Kene, yılan ve sivrisinek bu bölgede diğer ilçelerden daha sık görülür. Özellikle Zekeriyaköy, Kilyos, Rumelifeneri ve Tarabya hattında müstakil evler ve bahçeli villalar için özel koruma şarttır. Sarıyer'e özel stratejimiz: Dış cephe bariyer uygulaması + bahçe ilaçlama + kene kontrolü + yılan kovucu bariyer.

Zeytinburnu ve Bayrampaşa Böcek İlaçlama

Zeytinburnu'nda sahil şeridi ve deri işletmeleri, Bayrampaşa'da ise hal ve sebze-meyve depoları haşere için cazip alanlardır. Özellikle gıda depolarında hamam böceği ve kemirgen kontrolü kritiktir. Bu bölgelere özel stratejimiz: Depo ve işletmeler için fumigasyon + düzenli izleme tuzakları + aylık periyodik kontrol programı.

Avrupa Yakası İlaçlama Sonrası Süreç

İlk 24 saat ıslak temizlik yapılmamalıdır

48-72 saat içinde etki başlar, 3-7 günde tam sonuç alınır

İlk gün böcek hareketliliği artabilir, bu normaldir ve ilacın çalıştığını gösterir

30 dakika havalandırma yeterlidir

Ölü böcekleri süpürgeyle alın, ıslak bez kullanmayın

Jel uygulamada evden çıkmaya gerek yoktur, sıvı uygulamada 3-4 saat uzaklaşma önerilir

Sık Sorulan Sorular

Avrupa Yakası böcek ilaçlama kaç günde etkili olur?

İlk etki 2-3 saat içinde başlar, tam sonuç 3-7 gün içinde alınır. Yoğun istilalarda 15 gün sonra ikinci uygulama gerekebilir.

Evden çıkmak gerekir mi?

Jel uygulamada gerekmez. Sıvı uygulamada 3-4 saat uzaklaşma önerilir. Bebekli ve evcil hayvanlı evlerde jel uygulama tamamen güvenlidir.

Avrupa Yakası'nda hangi ilçelere aynı gün hizmet veriyorsunuz?

Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Güngören, Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve diğer tüm Avrupa Yakası ilçelerine aynı gün ücretsiz keşif hizmeti sunuyoruz.

Avrupa Yakası'nda fiyatlar ilçeye göre değişir mi?

Hayır. Batı Böcek İlaçlama olarak her iki yakada şubelerimiz olduğu için İstanbul genelinde sabit fiyat garantisi veriyoruz. Uzaklık veya trafik fiyatı etkilemez.

Avrupa Yakası'nın hangi ilçelerinde en çok hizmet veriyorsunuz?

Son 3 yılın verilerine göre en yoğun hizmet verdiğimiz ilçeler: Beşiktaş, Bakırköy, Esenyurt, Beylikdüzü ve Fatih'tir. Ancak tüm ilçelerde eşit kalitede ve aynı hızda hizmet sunuyoruz.

Sonuç

Avrupa Yakası'nda böcek sorunu:

Bireysel değildir, yapı ve çevre kaynaklıdır

Profesyonel müdahale gerektirir

Her ilçeye özel strateji ister

Düzenli yapılmadığında tekrarlar

Kalıcı çözüm için doğru firma ile çalışmak şarttır.

Profesyonel Destek

Bu rehber, 2011'den beri İstanbul genelinde Avrupa Yakası böcek ilaçlama hizmeti veren Batı Böcek İlaçlama tarafından, sahadaki 15 yıllık deneyimle hazırlanmıştır.

Avrupa Yakası'nın tüm ilçelerinde hizmet

Bayer ve Syngenta ruhsatlı ürünler

6 ay yazılı garanti

Ücretsiz keşif

Ziraat Mühendisi ve İSG Uzmanı kadro

