Erzurum'da olay görüntüler: Avukata makamında bıçakla saldıran şüpheli serbest bırakılınca baro ayağa kalktı...

Erzurum'da görev yapan Avukat Taha Bağaçlı, bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef oldu. Gözaltına alınan saldırganın mahkemece serbest bırakılması üzerine Erzurum Barosu CMK sistemini kapattı.

Erzurum'da Avukat Taha Bağaçlı, ofisine gelen bir borçlunun bıçaklı saldırısından kıl payı kurtularak emniyete sığındı.

Erzurum'da görev yapan Avukat Taha Bağaçlı, bürosunda bir şahsın bıçaklı saldırısına hedef oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan avukatı takip eden şahıs polisler tarafından yakalandı. Savcılık K.P.'yi "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti, mahkeme ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

HUKUK BÜROSUNDA DEHŞET ANLARI KAMERADA

Erzurum'da bir hukuk bürosuna gelen K.P. isimli şahıs, avukatla görüşme esnasında belinden bıçak çıkararak tehditler savurdu. O anlar hukuk bürosunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Avukat Taha Bağaçlı'nın karakoldaki şikayet ifadeleri ise dehşet dolu anları özetliyordu.

"YÜZÜNE KAN GELMİŞ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Avukat Taha Bağaçlı, Yakutiye ilçesi Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği şikayet ifadesinde; 30 Mayıs 2026 günü saat 12:20 sıralarında bir banka borçlusu olan K.P. isimli şahsın ofise gelerek tehditler savurduğunu belirterek, "Kendisini masama davet ederek, konuşmak istedim. "Taha ben seni buraya öldürmeye geldim" diyerek sol iç cebinden çıkardığı renkli bir bıçağı eli ile benim yakamdan tutup bıçağı boğazına yaklaştırdı ve "Yüzüne kan gelmiş seni öldüreceğim" diyerek bıçak ile öldürmekle tehdit etti. Daha sonra ofiste çalışan arkadaşlar şahsı sakinleştirmeye çalıştılar. Ancak şahıs sakinleşmeyince, bana zarar vermesinden korktuğum için ofisinin kapısını açarak burada kalmasını, rızamızın olmadığını beyan ederek şahsın ofisten çıkmasını istedim. Ancak şahıs çıkmamakta direnç gösterdiği için ofis kapısının dış kısmına çıkarak şahsın üzerine kapıyı çektim. Bunun üzerine ayağını araya koyarak engellemeye çalışsa da bunu bertaraf ettim" dedi.

"YAKUTİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SIĞINDIM"

Şahsın kapıyı zorlayarak tekrardan kendisini takip etmek istediğini fark ettiğini anlatan Avukat Taha Bağaçlı, "Biraz daha kapıyı çekerek yanıma gelmesine engel olmaya çalıştım. Mukavemetin bittiğini görünce olay yerinden ayrıldım. Bir zarar gelmesin diye Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındım. Şahsın beni yine peşimde takip ettiğini gördüm ve polis memurları beni içeriye aldıktan sonra olay yerine gelen diğer polis ekipleri şahsı da yakalayarak muhafaza altına aldılar. Hastaneden gerekli darp raporunu aldıktan sonra işlemler için polis merkezine geldim. Ben olay anında beni kasten öldürmeye teşebbüs eden, öldürmekle tehdit eden, rızamızın bitmesine rağmen iş yerimizi terk etmeyerek, konut ve iş yeri dokunulmazlığımı ihlal eden ve kamu görevimizi ifa ettiğimiz sırada görevimizi engelleyen K.P. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi oldum. K. P. isimli şahıstan aile mahkemesinden uzaklaştırma istedim" şeklinde konuştu.

SALDIRGAN SERBEST KALDI, BARO SİSTEMİ KAPATTI

Avukat Taha Bağaçlı'nın şikayeti üzerine K.P. isimli şahıs gözaltına alındı. Savcılık şahsı "Görevi başındaki memura görevini yaptırmamak" suçundan mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği K.P.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner imzasıyla yayımlanan açıklamada, meslektaşlarına yönelik saldırı nedeniyle 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren CMK Otomasyon Sistemi'nin kapatıldığı bildirildi. Karar doğrultusunda, zorunlu savunma ve vekil görevlendirme taleplerinin dijital sistem üzerinden değil, yalnızca yazılı şekilde kabul edileceği belirtildi.

"SAVUNMAYA SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Baro yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30.04.2026 tarihinde Baromuz mensubu meslektaşımıza ofisinde yapılan saldırı uyarınca; 01.05.2026 tarihinden itibaren CMK Otomasyon Sisteminin kapatılmasına ve zorunlu savunma/vekil görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesine karar verilmiştir. Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur."

ERZURUM BAROSU: "AVUKAT TARAF DEĞİL, VEKİLDİR"

Baro avukatlarından Taha Bağaçlı'ya, görevini icra ettiği ofisinde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Erzurum Barosu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma temsilcileridir. Üstlendikleri görev gereği hiçbir dosyanın tarafı değil, adaletin tesisi için görev yapan hukuk insanlarıdır. Bu nedenle avukatlara yönelen her türlü saldırı, yalnızca bireysel bir eylem değil; savunma hakkına, hukukun üstünlüğüne ve adalet sistemine yönelmiş açık bir tehdit niteliğindedir. Erzurum Barosu olarak, olayın ilk anından itibaren sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Meslektaşımıza yönelik bu kabul edilemez saldırının faillerinin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm hukuki girişimler titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir meslektaşımız yalnız değildir. Savunma makamına yönelen şiddete karşı durmaya, hukuku ve mesleki onurumuzu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz"

