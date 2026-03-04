Özel Pendik Bölge Hastanesi’nden 8 Mart’a Özel Anlamlı Seminer

Yönetim Kurulu Başkanlığını Turgut Göksoy’un yaptığı Özel Pendik Bölge Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliğine imza atıyor.

Kadın sağlığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenecek seminer, alanında uzman isimleri bir araya getirecek.

Alanında Uzman Konuşmacılar Katılacak

Seminerde; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Z. Merve Barbaros, Genel Cerrahi Uzmanı Tuğrul Tansuğ ve Diyetisyen Gizem Yücel konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılar, kadın sağlığı, genel cerrahi alanındaki güncel yaklaşımlar ve sağlıklı beslenme konularında kapsamlı bilgiler edinme fırsatı bulacak.

7 Mart’ta Gerçekleşecek

Etkinlik, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 12.00 – 13.00 arasında, Özel Pendik Bölge Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek. Kadınların sağlık konusunda bilinçlenmesini hedefleyen seminerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Katılımcılara Özel Hizmet ve Sertifika

Seminere katılanlara, hastanenin ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri özel bir sertifika verileceği açıklandı. Bu yönüyle etkinlik, sadece bilgilendirme değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerine erişim açısından da önemli bir fırsat sunuyor.

Haberin Devamı

Toplumsal Sağlığa Katkı Vurgusu

Modern sağlık anlayışı ve hasta odaklı hizmet yaklaşımıyla öne çıkan Özel Pendik Bölge Hastanesi, bu tür etkinliklerle toplumsal sağlığa katkı sunmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Göksoy’un öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, kurumun sosyal sorumluluk vizyonunu da ortaya koyuyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler 444 1 455 ve 0501 736 6440 numaralı telefonlardan iletişime geçebiliyor.