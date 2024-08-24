Bitcoin yatırımcısının yüzü gülüyor! Bitcoin 62 bin doları aştı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklamaların ardından kripto paralarda risk iştahı arttı. Bitcoin 62 bin doları aştı ve Ethereum yaklaşık 2 bin 700 doları aştı.

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Bitcoin yatırımcısının yüzü gülüyor! Bitcoin 62 bin doları aştı

FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından kripto para piyasaları yükseldi. Fed Başkanı Powell, para politikasında değişiklikler yapmanın zamanı geldiğini belirtti.

Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtti ve faiz indirimlerinin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinin verilere bağlı olacağını söyledi.

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Powell'ın açıklamaları, tehlikeli varlıklara olan ilgiyi artırdı. Powell'ın konuşması sırasında, gün 60 bin 300 dolar civarında başlayan Bitcoin 62 bin 320 doları gördü. İkinci olarak, Ethereum 2 bin 700 doları test etti.

Saat 17.24'te Bitcoin, yüzde 2,30 artışla yaklaşık 61 bin 861 dolara yükseldi. Ethereum aynı dakikalarda yüzde 2,2 artışla 2 bin 680 dolardan işlem gördü.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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