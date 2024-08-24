Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması! İstifa edecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğine dair söylentileri reddetti.

Bakan Şimşek, şunları söyledi:

Anlaşılan resmi açıklamalar yeterli değil, bu yüzden buradan da bir şeyler yazayım.

İstifa etmeyi reddettim. Senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip işidir. Aldığımız önemli ve zor görevin farkındayız. Bu görevin bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmaya çalışıyoruz.

Ekonomik istikrar ve reform programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor ve beklentilerimizi karşılamaya başladı.

Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Selçuk Geçer altın için net konuştu! 9 bin lira üstüne çıkacak

"Enflasyonda uzun süreli düşüş başladı"

Cari açık daraldı, Merkez Bankası rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini azaltacak önlemler alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda önemli ve uzun süreli bir düşüş başladı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zorlu süreçte bizlere güçlü desteğini her zaman hissediyoruz.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak birincil hedefimizdir. Milletimize hizmet etmek bizim amacımız ve misyonumuzdur.

Periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, görevimizin sorumluluğu ve bilinci üzerimizdeyken doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Bir yalanın ekonomimizi ve piyasalarımızı nasıl etkilediğini asla kabul etmeyeceğiz.

Yine de yalan söylememize rağmen bu söylentileri yayanlar ve yayanlar ahlaki olamaz. Aldanmayın.