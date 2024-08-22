İslam Memiş'ten flaş sanal altın açıklaması! Yatırım için 2030'u işaret etti

Son zamanların en çok takip edilen analistlerinden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların yakın markajında bulunuyor çünkü uzun süredir altına ilişkin tutarlı tahminler yapıyor. Altınla ilgili yorumlarını sürdüren İslam Memiş, son bir açıklama yaptı. İslam Memiş, sosyal medya hesabından sanal altına ilişkin bir uyarı yaptı. İslam Memiş, takipçilerine kötü bir haberde bulundu. İslam Memiş bundan sonra ne söyledi?

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İslam Memiş, daha önce sanal altın yatırımlarını önermediğine dair çeşitli açıklamalar yaptı, ancak son yaptığı açıklamada da benzer bir uyarı yaptı. Sanal altını tartışan İslam Memiş, "Her şey kiralanacaksa, malın bir sahibi olmalı" dedi. Kim kiralayacak? Dünyanın alım gücü neden azalıyor ve insanlar neden fakirleşiyor? Herkes görevini yapıyor ve her şey kontrol altındadır. “Karşı çıkan gereken cevabı alır” dedi. İslam Memiş, açıklamalarının devamında sanal altın alımını neden desteklemediğine dair de ifadeler kullandı.

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İslam Memiş kötü haberi verdi

İslam Memiş ayrıca takipçilerine kötü bir haber verdi. 2030 yılına kadar bilgi vereceğini ilk kez açıklayan İslam Memiş, bu tarihten sonra öngörülerini paylaşmayacağını ima etti. "Küreselcilerin hizmetkârlarını eleştirmek size fayda sağlamaz." Onlar sırayla görevlerini tamamlayacaklar. Sizi yalnız bırakmayacağım. Alanınızı daraltın, bol miktarda nakit tutun ve az sayıda çalışanla çalışın. "Malınıza sahip çıkın!" ifadelerini kullanan İslam Memiş, sanal altın ile gerçek altın arasındaki farkları da ortaya koydu.

İslam Memiş, uzun süredir sanal altın alımını önermediğine dair yaptığı açıklamalarda, bankaların sanal altını fiziki altına çevirirken 1.000 dolarlık bir fark olduğunu belirtti. İslam Memiş, bu farkın zararlı olduğunu vurguladı ve fizik altını önerdi.