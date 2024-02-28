Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Bakırköy'de 2 şüpheli, bir vatandaşın adına düzenledikleri sahde kimlikle banka şubesine gelerek başkasının hesabından 4 bin Euro çekmeye çalışırken, fark edilerek takibe alındı. Takip sonucunda şüpheliler, bulundukları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Bakırköy'de bir banka şubesine gelen ve sahte kimlik kullanarak başkasının hesabından 14 bin Euro çekmeye çalışan 2 şüpheli, bankadaki görevliler tarafından fark edilince kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde şüpheliler yakalanırken olay öncesinde bir kafeteryada oturup olayı planladıkları ana ilişkin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!Bakırköy'de bir banka şubesinde K. P. isimli şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlikle para çekilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Şüpheliler, bankadan 14 bin Euro çekmeye çalışırken, yetkililerin sahte kimliği fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerin olay öncesi bir kafeteryada oturarak olayı planladıklarını belirledi.

Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Olayı planladıkları anların görüntüsü kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Şahin Ü. (60) ile Serdal O.'yu (42) gözaltına aldı. Serdal O.'nun daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir vatandaşın adına düzenledikleri sahte kimlikle tam 14 bin Euro çekmeye çalışırken kıskıvrak yakalandılar!

Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!

Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!

Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Göktaş: “Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı”Bakan Göktaş: “Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı”

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Mesai arkadaşının bıçak darbeleriyle can veren zabıta için belediye önündeki tören düzenlendi
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!
Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da konuştu: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum müjdeyi verdi: "15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum müjdeyi verdi: "15 Nisan’da başvurularını almaya başlayacağız"
WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar
WhatsApp artık delil sayılacak! Yargıtay'dan emsal karar
Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''
Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!
Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu